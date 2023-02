Sénégal: Le dg Ousmane Sylla de Dakar Dem Dikk sur le transport urbain et interurbain - 300 nouveaux bus attendus en juin

Présentant hier, jeudi, à Dakar le bilan des 100 jours passés à la tête de Dakar Dem Dikk, le Dg Ousmane Sylla promet le meilleur du transport en commun pour les Sénégalais de tous bords et sur tout le territoire national. Il a par ailleurs invité les Sénégalais à faire de ladite société un patrimoine national.

Nommé en octobre 2022, à la tête de la Compagnie nationale de transport en commun Dakar Dem Dikk, Ousmane Sylla non moins maire de la ville de Kédougou a fait face à la presse hier, jeudi 16 février 2023, pour faire le point de ses 100 jours passés à la tête de ladite société nationale du transport en commun. Au compte de son actif pour le renouveau industriel, il liste le relèvement du parc de bus à plus de 28% ; la hausse du gap de trésorerie à plus de 45%. Pour ce qui concerne le management de la performance, il chiffre 16 KPI - Indicateurs de suivi - Reporting ; 01 Réunion du Codir tous les matins ; 03 axes de la transformation Dakar Dem Dikk.

Au plan social, il relève 36 rencontres sectorielles avec les forces vives de Dakar Dem Dikk-descente sur le terrain, la cohésion sociale avec focus sur le capital humain, et un processus d'apurement du passif social (IPM-CSS) et un soutien aux associations religieuses. Sur le plan de la digitalisation, le Dg met en avant entre autres actions un nouveau site web vitrine, un système de contrôle des abonnés, une vidéo surveillance et connectivité, un dispositif de monitoring, de nouvelles cartes de transport, le paiement électronique. Tel est le résultat enregistré, selon lui, après 100 jours passés à la tête de DDD.

Parlant de ses ambitions pour Dakar Dem Dikk, le Dg Sylla entend dérouler trois grands projets, à savoir la digitalisation intégrale en 2023 (Digitalisation intégrale processus, métiers, support, expérience voyageuse. Capital humain) ; le positionnement stratégique en 2024 (Rabattement Brt/Ter, Leader du transport interurbain, Mini réseaux locaux) ; les Projets transversaux (Mix énergétique, contrôle technique, Label Dem Dikk). En ce concerne le renouvellement du parc automobile dans le cadre du projet IVECO, 1400 nouveaux bus sont au programme dont 300 attendus en juin prochain pour le transport urbain et interurbain ", a dit le Dg Sylla.