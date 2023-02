Afrique: Jeux de la Francophonie - Une mission d'évaluation de l'OIF livre son rapport au Premier ministre

Arrivée à la fin d'une mission d'évaluation des préparatifs des 9es Jeux de la francophonie à Kinshasa, une délégation de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), constituée de l'administrateur, de la directrice du Comité international des Jeux et du chargé des missions, a été reçue le 15 février par le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge.

Conduite auprès du chef du gouvernement par le ministre de l'Intégration régionale, Didier Mazenga, en présence des membres du comité national des Jeux de la Francophonie, la délégation est venue présenter à Jean-Michel Sama Lukonde le rapport de sa mission à Kinshasa. " Nous étions conviés à une réunion autour de son excellence monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec la délégation de l'OIF, notamment l'administrateur de l'Organisation internationale de la Francophonie qui s'occupe de suivi sur le plan organisationnel. Il était accompagné de Mme Zeina, la directrice du Comité international des Jeux de la Francophonie. Ici, il était question de faire le rapport parce que, depuis plus d'un mois, une mission d'accompagnement est ici à Kinshasa. Elle est à sa fin. Il était question de faire le rapport sur l'évaluation de l'état d'avancement de l'organisation des 9es Jeux de la Francophonie ", a indiqué Didier Mazenga, ministre de l'Intégration régionale.

Pour sa part, l'administrateur de l'OIF a réitéré la détermination de son organisation de continuer à accompagner et appuyer le gouvernement congolais pour la réussite de ces jeux. " Notre mission ici à Kinshasa s'inscrit dans le cadre d'une série de visites et de déploiement des missions d'experts de l'OIF et du Comité international des Jeux de la Francophonie pour continuer à apporter cet accompagnement, cet appui aux autorités de la République démocratique du Congo (RDC) dans l'organisation des Jeux de la Francophonie. On connaît certains retards sur la livraison et la réalisation de certains travaux d'infrastructures qui, je le rappelle, sont un chantier très ambitieux, très complexe avec beaucoup d'infrastructures qui sont nécessaires pour la jeunesse et pour le peuple congolais ", a laissé entendre l'administrateur de l'OIF, Geoffroi Montpetit.

" Nous appuyons et continuons à appuyer les autorités congolaises pour nous assurer que ces infrastructures soient livrées à temps. Je pense que la volonté politique est claire de la part des autorités de la République démocratique du Congo et la volonté d'accompagnement de l'OIF et de nos États membres est absolument claire aussi. On veut que ces Jeux se tiennent... C'est un marathon. On va continuer à appuyer les autorités de la RDC sans faute ", a-t-il ajouté. Rappelons que la RDC va abriter fin juillet et début août la 9e édition des Jeux de la Francophonie à Kinshasa.