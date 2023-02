Congo-Kinshasa: Enseignement supérieur - L'Université Marien-Ngouabi et l'Ifasic signent un accord de coopération

L'Institut facultataire des sciences de l'information et de la communication (Ifasic) de la République démocratique du Congo (RDC) et l'Université Marien-Ngouabi (UMNG) du Congo sont désormais liés par un accord de partenariat. Le but est de coopérer dans le cadre de différents programmes d'enseignement et de recherche en vue d'accroître les qualifications du corps professoral et des étudiants des deux universités.

L'accord-cadre de coopération a été signé le 16 février, à Brazzaville, par le recteur de l'Ifasic, le Pr Jean Kambayi Bwatsha, et le président de l'UMNG, le Pr Gontran Ondzontto. Dans le but de rendre dynamique ce partenariat, cet accord cadre prévoit, entre autres, de définir les modalités de coopération scientifique, pédagogique et administrative entre les deux universités.

Les deux parties, dans la mesure de leurs moyens et disponibilités, s'efforceront de promouvoir des relations de coopération, notamment sous les formes suivantes : échange d'enseignants, de chercheurs et de personnels administratifs, d'étudiants de niveau master et doctorat ; réalisation de projets communs de recherche ; organisation conjointe de stages, de séminaires et de colloques ; échange d'informations scientifiques et techniques et de publications ; codirection ou co-tutelle de thèses de doctorat (... ).

" Cet accord, comme vous l'avez si bien dit, a commencé depuis un certain temps, et a aujourd'hui la chance d'être finalisé. Au nom de notre université qui est aujourd'hui l'Institut facultataire des sciences de l'information et de la communication, qui d'ici peu va devenir l'Université technologique des sciences de l'information et de la communication, et au nom de l'enseignement supérieur en général, nous sommes heureux, je dois vous le dire, que ceci doit continuer... ", a assuré le recteur de l'Ifasic.

Dans ses articles 3, 4 et 15, l'accord prévoit également que son élargissement aux facultés, écoles, instituts ou départements des deux universités doit se faire par avenant précisant les conditions et les domaines spécifiques de chaque partenariat. Le nombre d'enseignants, de chercheurs et agents administratifs accueillis dans l'une et l'autre université est fixé chaque année, d'un commun accord, par les deux parties. Pour chaque mission d'enseignement, l'université d'accueil prend à sa charge les frais de transport international, les frais de séjour et honoraires des enseignants invités et assure le transport local.

Pour le président de l'UMNG, cet accord est une aubaine. " J'ose croire que cet accord de partenariat permettra à ce que nos liens soient renforcés, surtout que la République démocratique du Congo fait partie depuis un certain nombre d'années de l'espace Cames et nous osons croire que cette coopération, cet accord, va s'approfondir pour l'élargissement du champ d'action et que l'avenir nous soit meilleur pour nos deux institutions ", a indiqué le Pr Gontran Ondzotto.

A noter que le présent accord cadre est établi pour une période de cinq ans à compter de la date de signature par les deux parties. Il est renouvelable par tacite reconduction.