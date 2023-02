Congo-Brazzaville: Portrait - Jaddy Dacosta, étoile montante de la photographie congolaise

Lauréat de Brazza best Awards dans la catégorie meilleur photographe de l'année, Jaddy Dacosta, formé sur le tas auprès des photographes de rue, a conquis le cœur des Congolais par son art. Ses participations scéniques individuelles et collectives sur la scène nationale tout au long de l'année dernière l'ont propulsé au-devant de la scène.

En 2020, le jeune Jaddy Dacosta était parmi les dix photographes retenus pour participer à l'atelier photographique organisé par l'Institut français du Congo, à l'occasion des 140 ans de la ville de Brazzaville. En 2022, il a été retenu comme photographe principal lors de la Journée hygiène industrielle organisée par Total Energie EP Congo et également lors du concert de l'artiste Sam Samouraï.

" La photographie est d'abord une passion depuis mon plus jeune âge. Je disais toujours à mes parents que je voulais faire des études en art visuel, mais ils ne l'appréciaient pas parce qu'ils voulaient que je devienne médecin. J'avais un ami qui évoluait dans le montage des photos et c'est avec son appareil que je photographiais mes proches. En 2018, mes premiers clichés ont commencé à intéresser les gens et je recevais des encouragements de partout. Ma carrière, en tant que photographe professionnel, a débuté officiellement en 2020 à travers les différents événements auxquels j'ai pris part ", a expliqué Jaddy Dacosta.

Attentif, calme, travailleur et observateur, celui qui suit les traces de Baudouin Mouanda peint par ses clichés les maux qui minent le quotidien des Congolais dans son ensemble. Pour lui, l'art est un moyen d'expression capable d'établir un dialogue entre le public spectateur et les œuvres. Par ses clichés, Jaddy Dacosta invite le public à découvrir le côté sensible de sa passion car ses photographies en elles-mêmes sont le reflet de certains sentiments intimes qu'il ne peut traduire par la parole. De ses photographies se dégage une évidence de poésie exceptionnelle où le mouvement, le geste, l'expression des visages des hommes ou des lieux photographiés portent l'émotion jusqu'au point extrême où la beauté et la forme se révèlent.

Le jeune photographe maîtrise la rhétorique et offre à ses clichés une vie, connue comme un mémoire d'identité, non seulement entre les œuvres réalisées et le public mais aussi entre les œuvres et le photographe où s'engage un dialogue des conscients. Comme tout photographe, Jaddy Dacosta comprend que l'art est un vecteur de conscientisation, un outil d'expression que les hommes utilisent pour se communiquer et, conscient de l'importance de l'expression artistique, il pense peut-être utile dans tous les domaines. Il appréhende le monde avec une vision forte qui caractérise le bien-être et l'intérêt commun.

Jaddy Dacosta a l'ambition pour une carrière internationale et reste optimiste pour l'avenir du métier au Congo. " Le secteur est en pleine expansion avec la nouvelle génération qui révolutionne le métier, brise les stéréotypes pour lui redonner ses lettres de noblesse ", a-t-il conclu.