Afrique: ART - Minicheps et maxi talent !

Catherine Jepkemboi aka (pour also knows as) " Minicheps " apporte d'improbables dimensions à l'art photographique au Kenya avec des œuvres originales follement frappées d'humour. Ce ne sont pas les nouilles indonésiennes et la lessive en poudre qui s'en plaindront !

Certes, nous avons en République du Congo des photographes de talents, entre autres, Baudoin Mouanda, Rob Nzaou, Rey Mangouta, impossible de les citer tous mais on ajoutera volontiers dans cette short-list Bruno Barreto qui, quoique photographe amateur, ne cesse de nous surprendre par ses nombreux clichés. L'art ignorant les frontières, nous sommes naturellement saisis parfois de véritables coups de foudre venus d'ailleurs et qui s'abattent là, sous nos yeux, en un éclair de génie. Restant sur le continent africain, nous voilà donc scotchés aux œuvres de l'artiste Minicheps ! Qui est-ce, d'où vient-elle, que fait-elle ? Réponses : Catherine Jepkemboi - Kenya - Art visuel.

Depuis ses débuts en 2019, Cate est devenue la sensation artistique au Kenya et pour cause : à une créativité qui lui semble innée, elle allie l'art de la mise en scène, de la narration photographique, le sens de l'humour auquel elle associe une fraîcheur déconcertante. En trois mots : génial - original - fun ! Le principe de ses réalisations repose à surdimensionner ou miniaturiser certaines composantes de ses prises de vue [personnages objet, décors] et d'en faire de véritables tableaux où elle se met en scène avec la créativité qui la caractérise.

Pas étonnant que les publicitaires commencent à se ruer sur cette Kenyane âgée de 27 ans seulement. Ainsi, le nouveau goût framboise de Fanta, la marque de nouilles indonésienne Indomie, la lessive en poudre Toss White, le savon Ushindi et autres marques ont fait appel au génie de cette femme qui agrémente en parralèle son travail par d'autres clichés illustrant le quotidien kenyan.

Le parcours de Catherine Jepkemboi ressemble à celui d'une combattante. Issue d'un milieu trop modeste, elle abandonne ses études dès la fin de l'école primaire, se reconvertit aide-ménagère, enchaînera par la suite des petits boulots où elle vend tantôt des salades de fruit, tantôt des pop-corns, travaillant même sur des chantiers de construction. Cate tentera par la suite de reprendre ses études avec la volonté de devenir coiffeuse, une tentative vaine faute de pouvoir répondre financièrement à cette ambition. Et c'est tant mieux.

Car c'est en empruntant un appareil photo à l'un de ses cousins, il y a à peine quatre années, qu'elle prend ses premiers clichés pour une ascension qui va s'avérer fulgurante et qui lui vaudra quelques passages TV mérités. Aujourd'hui installée à Eldoret, ville de l'ancienne province de la vallée du Rift, au Kenya, la jeune femme, mère de deux enfants en bas âge, éclabousse la toile de son art où le rendu créatif surdimensionné de ses œuvres est à l'échelle de son talent qui n'est, quant à lui, nullement miniaturisé. Sur vos réseaux sociaux, dans vos moteurs de recherche, tapez Minicheps et savourez !