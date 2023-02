Congo-Brazzaville: Biashara work - Un espace pour cultiver l'interaction

Biashara Work ou coworking est un espace conçu par Christian Longayo Sanga, son manager général, pour cultiver l'interaction dans un environnement collaboratif. Il est implanté à Brazzaville et bientôt à Pointe-Noire.

Biashara Work a pour but non seulement d'amener les gens à sortir de chez eux et y aller par plaisir, mais aussi pour rencontrer les autres et pouvoir communiquer. " Aujourd'hui, il existe différentes solutions d'espaces de travail non réalisés pour chaque besoin. Il y a des espaces qui correspondent à des entreprises qui ont besoin de grosses infrastructures pour accueillir leurs clients. Il y en a d'autres qui ont besoin des bureaux fermés. C'est donc une demande récurrente pour ces personnes-là qui ne se sentent pas à l'aise dans un open-space ", a expliqué Christian Longayo Sanga.

L'avantage avec les espaces coworking, c'est que les gens ont souvent besoin d'avoir une vie au bureau sans inconvénients. On retrouve un cadre de travail mais sans les prises de tête d'une vie d'entreprise. Biashara est, à cet effet, une bonne alternative entre la maison et le bureau. " Notre principe, c'est que si les gens ont envie de venir travailler, qu'ils viennent d'eux-mêmes et soient attirés par ce que l'endroit peut leur offrir. Des espaces comme Biashara work permettent à des entrepreneurs de s'installer ou à des personnes originaires du Congo de revenir travailler et investir au pays. Cela permet donc de recréer une dynamique économique très importante ", a estimé le manager.

Le type de profil le plus présent pour Biashara work est constitué des entrepreneurs, pas forcément des gens qui travaillent seuls, parce qu'il y en a qui vivent à Pointe-Noire ou à Kinshasa, mais qui ont des représentants à Brazzaville. " Pour que les coworkers s'y sentent au mieux, c'est d'abord un choix que nous avons fait d'avoir des open-space et quelques bureaux fermés, pour faciliter la cohésion. Aussi, la partie cuisine est chaleureuse pour que les gens puissent se retrouver facilement pour un café, à l'heure du déjeuner, etc.. ", a-t-il précisé. Les futurs projets de Christian Longayo Sanga s'orientent vers la création de ce genre d'espaces à Pointe-Noire et Kinshasa (République démocratique du Congo), mais également dans toute l'Afrique.