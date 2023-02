Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat féminin - Brazzaville accueillera le prochain forum des femmes entreprenantes

La capitale de la République du Congo abritera, du 20 au 25 juillet prochain, le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques (Fied). La présidente fondatrice de ce forum, Djelika Yeo, l'a annoncé, le 15 février, à l'issue de l'audience que lui a accordée le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

En présence de la ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, la responsable du Fied a présenté au chef du gouvernement son projet d'organiser son prochain forum à Brazzaville. Il s'agit d'un événement stratégique qui fait la promotion des initiatives féminines et contribue à rendre visible le travail et les effort déployés au quotidien par les femmes dans les différents secteurs de l'activité économique.

Ayant pour devise " Partir de rien pour devenir quelqu'un ", ce forum sert de cadre de valorisation et de résolution des problématiques des femmes entreprenantes.

"Nous sommes ici à Brazzaville pour cet événement qui se tiendra au mois de juillet, après avoir reçu l'accord des autorités congolaises. Pour moi, c'est un grand pas réalisé, car ce forum ne ressemblera pas aux précédents. Il apportera des solutions idoines aux problèmes inhérents à l'entrepreneuriat féminin au sein des pays africains et leur permettra de créer des opportunités d'affaires dans tous les secteurs d'activités ", s'est réjouie la présidente fondatrice du Fied.

Créé en 2008 en Côte d'Ivoire, a indiqué Djelika Yeo, le Fied a déjà fait ses preuves au plan national avant de se déporter à Dakar, au Sénégal, où plus de cinq mille personnes avaient pris part à travers des échanges Be to Be. Elle espère, par ailleurs, que la rencontre de Brazzaville accueillera de nombreux investisseurs venant de différents pays.

La présidente fondatrice du Fied a affirmé qu'en quinze ans d'existence, sa structure est devenue un grand rendez-vous annuel d'actrices économiques de l'Afrique et du monde. Un espace où la jeune génération issue du milieu rural et urbain puise de l'expérience et de l'inspiration dans le domaine pour aller de l'avant.