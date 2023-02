Madagascar: Portrait / Hanitriniaina Ravaomalala Andriamboavonjy - Première femme à la présidence de la FI.MPI.MA.

Le kabary est un art oratoire qui accompagne toute cérémonie dans la société malgache et dans tout acte important de la vie du Malagasy. La FI.MPI.MA est la plus ancienne des associations de Mpikabary et elle célèbre ses 60 ans cette année. La présidente de cette association Hanitriniaina Ravaomalala Andriamboavonjy est la première femme élue à ce poste

Hanitriniaina Ravaomalala ANDRIAMBOAVONJY a été élue pour la première fois présidente de la FI.MPI.MA en 2006, c'est la première femme élue à la présidence de cette association. La plus jeune et réélue régulièrement à chaque congrès, elle vient d'être réélue pour la 5e fois lors du dernier congrès en 2022. Elle a fait un millier de kabary pour le mariage traditionnel malagasy (fanateram-bodiondry). En 2017 elle a obtenu le trophée du meilleur mpikabary . La FI.MPI.MA est présente dans toutes les régions de Madagascar et dans 14 pays à l'extérieur, elle procède à l'élection de son Président tous les quatre ans lors de son Congrès.

En outre, elle a été souvent sollicitée pour être Maître de cérémonie lors des grands événements officiels, réceptions, salons... . Ainsi les Présidents de la République successifs l'ont appelée pour être Maître de cérémonie pour la célébration de la fête nationale.

Elle enseigne, également, le Kabary à la FI.MPI.MA. et dans de nombreuses institutions dont l'ENAM. Elle a écrit des livres " Hasin-kabary " 1, 2, 3 qui permettent d'apprendre le kabary en autodidacte, un livre " Amboarakabary " qui regroupe ses principaux kabary.

Un chemin parsemé d'embûches

Éduquée selon les valeurs du scoutisme, elle est dotée d'un grand sens de responsabilité, et fait preuve d'un dévouement incomparable pour accomplir ses activités, et ses devoirs envers la société. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a commencé à apprendre le Kabary en 2000, et à rejoindre le bureau de la FI.MPI.MA..

Le " vaky lay " ou encore ses débuts dans le domaine du Kabary avait été marqué par de nombreux défis. A l'époque, il était inacceptable pour certains d'avoir une femme à la Présidence de l'association.

Mais ce fut un challenge qu'elle a réussi à surpasser avec brio au fil des années. Aujourd'hui, les femmes et les jeunes peuvent faire du kabary sans entraves et accéder aux postes de responsabilités.

Le fait que l'UNESCO a élu le kabary comme faisant partie du Patrimoine culturel immatériel est un événement important pour elle, car c'est la reconnaissance des travaux effectués par la FI.MPI.MA depuis plusieurs années pour promouvoir le kabary à Madagascar et à l'étranger et pour organiser de nombreux évènements centrés sur le Kabary, dont le " Herinandron'ny Kabary " - un évènement annuel organisé dans plusieurs régions pour augmenter sa renommée.

Pour elle, le Kabary n'est pas un travail. C'est sa part de contribution à la promotion et à la valorisation du " soatoavina malagasy ".

Pour concrétiser sa vision de valoriser le " vita malagasy ", au quotidien, elle travaille comme Chef d'entreprise dans le domaine de l'hôtellerie, d'une part, et dans le domaine du textile spécialisé dans la production de la soie malgache ou du " lambalandy ", d'autre part.