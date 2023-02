Madagascar: Promotion d'artistes à l'international - Universal Music débarque à Madagascar

Universal Music Africa, le géant de l'industrie musicale du continent africain débarque à Madagascar. Son objectif : donner une opportunité aux artistes malgaches d'accéder à la scène internationale.

Universal Music et Virgin Music Label and Artists Services vont, pour ce faire, collaborer avec Renala Music, un label de musique malgache.

En rappel, Universal Music Group (UMG) a lancé Virgin Music Label and Artist Services - un nouveau service de distribution dédié aux artistes et labels africains indépendants à travers le continent africain en 2021.

Le label compte plus de 15 000 titres, 50 labels partenaires et plus de 100 artistes de 25 pays africains, dont des sociétés telles que Kesi Publishing, Blue Diamond, Hope Music Groupe, Hitlab, Hiquest et Yaye Boye, avec des sorties d'artistes tels que Youssou N'Dour , Touré Kunda et Lokua Kanza, entre autres.

Depuis son lancement en janvier 2021, la société s'est étendue aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, en Allemagne, en France, en Suède, en Norvège, aux Pays-Bas, en Belgique, dans les Balkans occidentaux, au Brésil, au Mexique, en Espagne, au Portugal, en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec d'autres marchés dont le lancement est prévu dans les mois à venir. Et c'est justement le tour de Madagascar.

Pour marquer le lancement de leurs activités de distribution et de promotion d'artistes à Madagascar, ils organisent une soirée, uniquement réservée aux artistes malgaches, au Palais des Sports Mahamasina, ce vendredi 24 février.

Au programme de la soirée, une présentation des trois labels mais également une conférence sur les avantages et inconvénients des plateformes mondiales de streaming. Ils vont évoquer, pour l'occasion, l'avancée digitale à Madagascar et la nécessité d'une plateforme locale. Ce qui intéressera sûrement le plus les artistes malgaches qui ambitionnent de développer une carrière internationale et qui constitue, d'ailleurs, le principal objet de leur présence à Madagascar : expliquer le fonctionnement de la distribution et la promotion musicale opérée par Universal Music mais également les avantages qu'il offre, notamment, comment gagner de l'argent avec la musique. A suivre.