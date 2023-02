Madagascar: Salon Biofach 2023 . - Les produits bio phares de Madagascar à l'honneur

Douze entreprises malgaches membres du Syndicat malgache de l'agriculture biologique (Symabio) participent activement au salon mondial de l'alimentation et de l'agriculture bio Biofach et VIVANESS 2023 qui se déroule depuis mardi et ce jusqu'à ce jour, à Nuremberg en Allemagne.

Il s'agit du plus grand salon d'envergure internationale dédié à l'alimentation et à l'agriculture biologique, réunissant en un seul endroit des producteurs, des transformateurs, des fournisseurs et bien d'autres partenaires dans le monde entier opérant dans le secteur bio. Les clients potentiels et les simples visiteurs intéressés par ces produits agricoles et alimentaires bio, ne sont pas en reste. En effet, cette manifestation économique réunit chaque année plus de 50 000 visiteurs et environ 3 000 exposants représentant de nombreux pays dont Madagascar. Pour le cas de la Grande île, douze entreprises malgaches membres du Syndicat malgache de l'agriculture biologique (Symabio) y participent activement sans parler de la présence d'une délégation du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage conduite par le Secrétaire général de ce département et des représentants de l'EDBM ( Economic Development Board of Madagascar). Les produits bio phares du pays y sont ainsi à l'honneur. En effet, ils seront exposés sur un stand d'une superficie de 80 m², et ce, grâce à l'appui du programme PIC (Pôle Intégré de Croissance), financé par la Banque Mondiale.

Renforcer la visibilité

Parmi les produits, on peut citer, entre autres, les fruits séchés variés, les jus et purées de fruits 100% naturels, les différentes épices faisant la réputation de Madagascar sur le marché international comme le girofle, le curcuma et la baie rose. La vanille, le cacao, les huiles essentielles tels que le géranium bourbon et le ravintsara ainsi que le moringa et ses produits dérivés, sont également exposés au salon mondial de l'alimentation et de l'agriculture bio en Allemagne. Ces entreprises malgaches participantes veulent faire connaître au grand public international, non seulement les produits authentiques de la Grande île mais aussi leurs expertises et leurs créativités dans le domaine de la transformation des produits bio. L'objectif est de renforcer la visibilité des produits phares du pays sur le marché international tout en développant de nouveaux partenariats commerciaux. C'est également une occasion pour les visiteurs de découvrir les nouveaux produits bio et les innovations les plus récentes en matière de durabilité et de respect de l'environnement. Pour l'EDBM, ce salon mondial constitue un lieu de rencontre essentiel pour la mise en réseau et la discussion des opportunités de collaboration, tant pour les achats et l'approvisionnement que pour les projets d'investissement.

Forte demande

Il est à rappeler que le secteur de l'agriculture bio est en plein essor à Madagascar, et ce, grâce à une forte demande de produits alimentaires bio sur le marché international. D'après les informations publiées par Symabio, plus de 80 000 hectares de terrains exploités pour le développement de l'agriculture bio et touchant plus de 70 000 producteurs répartis dans différentes régions de l'île sont actuellement certifiées bio. Les chiffres d'affaires générés par la filière bio passent de 22 millions de dollars en 2009 à 110 millions de dollars en 2021, selon les statistiques publiées par ce syndicat. Le volume d'exportation des produits certifiés bio a également suivi ce rythme ascendant pour la même période, allant de 776 tonnes à 5 832 tonnes.