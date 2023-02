Madagascar: Autosuffisance alimentaire - Andry Rajoelina distribue de l'engrais à 225 000 agriculteurs

" L'augmentation des surfaces cultivables et la facilitation de l'accès aux engrais et aux intrants agricoles au profit des cultivateurs constituent l'unique moyen pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire ". C'est ce qu'a déclaré, hier, le président Andry Rajoelina lors de son déplacement dans la Région Alaotra Mangoro.

En effet, dans le cadre de la mise en oeuvre du Velirano 9, le Chef de l'Etat s'est rendu dans la commune rurale de Morarano Chrome, district d'Amparafaravola hier pour lancer la campagne de distribution d'engrais amélioré à base de sulfate d'ammonium. Un programme réalisé en partenariat avec la Société Ambatovy et le gouvernement japonais. 225 000 agriculteurs à travers 11 régions de la Grande île, à savoir Alaotra Mangoro, Analamanga, Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Amoron'i Mania, Analanjirofo, Atsinanana, Betsiboka, Boeny et Menabe bénéficieront de ce projet PDSA. L'objectif étant d'augmenter le rendement rizicole jusqu'à 5 tonnes/ha contre 2 tonnes à l'hectare actuellement.

Au total, 500 tonnes d'engrais ont été remises par la Société Ambatovy. Pour cette première phase, de l'engrais à base de sulfate d'ammonium pesant 238 tonnes va être distribué aux agriculteurs de la plaine PC 23 dans la région Alaotra Mangoro. D'après les explications, ce secteur dispose d'une superficie de 10 000 ha avec une prévision de rendement en riz de 2 380 tonnes. Les paysans bénéficiaires suivront des formations sur la technique PAPRIZ dans le cadre de la coopération avec la JICA. Le Chef de l'Etat a déclaré durant cet évènement que cet engrais à base de sulfate d'ammonium sera aussi disponible à la vente au prix de 1 500 Ar le kilo. Pour rappel, le prix actuel est de 5 000 Ar le kilo.

Engagements

Ce programme répond à l'ambition de l'Etat malgache de mettre tout en œuvre pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est aussi la suite logique de l'engagement personnel du président Andry Rajoelina qui a été choisi par la Banque Africaine de Développement pour être le Champion de la Nutrition en Afrique. Pas plus tard qu'au mois de décembre dernier, lors de son déplacement au Sénégal, le numéro Un d'Iavoloha a été particulièrement félicité par les partenaires techniques et financiers et les différents organisations et organismes internationaux pour ses engagements en faveur de la lutte contre la malnutrition et la promotion de l'agriculture.

Enthousiasme

Lors de ce déplacement, Andry Rajoelina a offert des motos aux maires de toutes les communes des districts d'Ambatondrazaka et d'Amparafaravola ainsi qu'une ambulance 4×4 pour le CHRD d'Amparafaravola. Les 39 maires desdits districts, toutes tendances politiques confondues, ont tous reçu une moto. Un véritable clin d'œil fait à l'endroit des élus locaux. On peut en tout cas affirmer qu'après la réalisation de la RN44 qui sera inaugurée incessamment, du barrage au PC 23, des terrains manarapenitra, de l'université d'Ambatondrazaka et des hôpitaux aux normes à Ambato et à Amparafaravola, le clan Orange est en train de gagner du terrain dans l'Alaotra Mangoro. Comme en témoigne l'enthousiasme et les cris de satisfaction exprimés hier par la population locale. A noter aussi que tous les parlementaires élus dans cette région, ou enfin presque, ainsi que ceux de la Région Atsinanana, ont été présents à cet évènement. Tous, ont reconnu que l'Alaotra Mangoro a spécialement été gâté par le régime actuel. A noter aussi la présence du ministre de l'Agriculture, de la ministre de la Communication et de la Culture, de l'ambassadeur du Japon et le Représentant de la Société Ambatovy.