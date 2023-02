Afrique: Barrages mondial féminin / Sénégal-Haïti ce samedi à Auckland- Les "Lionnes" face au défi des "Grenadières"

L'équipe nationale féminine du Sénégal va disputer contre celle d'Haïti, ce samedi 18 février, au North Harbour Stadium d'Auckland, en Nouvelle-Zélande (1H du matin), son premier match des demi-finales des barrages de la Coupe du monde féminine 2023.

A quelques heures de ce match capital, le sélectionneur Mame Moussa Cissé a pu disposer d'un groupe au complet, avec l'arrivée de ses six professionnelles expatriées en France. Satisfait de sa préparation, le technicien se dit rassuré de la compétitivité de son groupe. En cas de victoire sur les "Grenadières", les "Lionnes" assureraient leur qualification pour l'une des trois finales de ces barrages où les filles de Mame Moussa Cissé retrouveraient "La Roja" du Chili.

"Nous sommes à Auckland depuis une dizaine de jours. Il était important de venir tôt et de permettre aux joueuses de bien digérer la fatigue du voyage, de s'acclimater, prendre leur repères par rapport au décalage horaire puisqu'il est important. Tout se passe bien et les joueuses commencent à retrouver leur rythme normal. On s'entraine tous les jours. On n'a eu qu'un seul jour de repos pour permettre aux filles de décompresser un peu. Il y a eu l'effet du cyclone qui nous a un peu perturbés. Mais maintenant tout est en ordre. Le groupe vit bien", a-t-il confié au micro de la RSI.

Il rassure que son groupe est désormais au complet, avec l'arrivée de France, après 26 heures de vol, de ses six (06) joueuses professionnelles. Il s'agit de la capitaine Safiétou Sagna (FC Metz), des pensionnaires de l'Olympique de Marseille, Mama Diop, Mbayang Sow et Awa Diakhate, de la nouvelle recrue d'Yzeure, Meta Camara, et de Nguenar Ndiaye (Bourges Foot 18).

"Les joueuses qui sont arrivées de France vont avoir une séance spéciale avec le préparateur physique. On verra avec les médecins et essayer de les récupérer sur le plan physique et de leur forme", soutient-il, avant de relever la compétitivité de son équipe. "On a une groupe qui a de la compétitivité, qui a joué et remporté le tournoi de l'Ufoa. Même s'il y a beaucoup de jeunesse, ce sera le groupe de base. Les joueuses qui viennent de France ne constituent que 25% de l'effectif et on se basera plus sur la compétitivité en club", note-t-il.

En cas de qualification, samedi, les "Lionnes" retrouveront, le 20 février, "La Roja" du Chili, en finale des barrages. En phase finale, le Sénégal évoluera dans le groupe D du Mondial, contre l'Angleterre, championne d'Europe en titre, le Danemark et la Chine.