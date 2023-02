communiqué de presse

Dakar, 16 février 2023, Le projet d'autonomisation des femmes et dividende démographique en Afrique Sub-Saharienne (SWEDD) financé par la Banque Mondiale organise en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la Population et le Centre d’Etudes de la Famille Africaine en Population, Santé et Développement Durable (CEFA-PSD), l’atelier régional de partage d’expériences entre les membres de la plateforme juridique du projet SWEDD qui aura lieu à l’Hôtel Radisson, Dakar du 21 au 24 février 2023.

Le projet SWEDD, dont l’objectif est l’accélération de la transition démographique et la capture du dividende démographique, a mis en place une sous-composante juridique pour soutenir la création d’un environnement favorable à la promotion et à la protection des droits des femmes à la santé, à l'éducation, à l'autonomisation économique et à l'accès aux activités entrepreneuriales. Cette souscomposante est mise en œuvre au niveau national et régional par une équipe d’experts juridique, avec le soutien technique des experts en droit de la Banque Mondiale et en genre de l’UNFPA.

La création de la plateforme juridique est une importante valeur ajoutée pour le Projet SWEDD. En plus des juristes nationaux venant de différents horizons professionnels (Avocats, Magistrats, Enseignants, Parlementaires, Juristes des ministères techniques...),elle réunit les juristes des institutions panafricaines, à savoir l'Organisation Ouest Africaine de la Santé, la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et l'Union Africaine (UA).

L’objectif de la plateforme est de soutenir la mise en œuvre du volet juridique pour assurer la compréhension des droits des femmes, renforcer les compétences en matière de la promotion et la protection des droits des femmes, améliorer l'application de la loi et le traitement des cas de violation des droits des femmes à la santé, à l’éducation et l’autonomisation économique des femmes et faciliter l'accès aux activités entrepreneuriales.

La plateforme régionale se réunit une fois par mois, en ligne, depuis sa création en 2020 pour partager les expériences et les difficultés rencontrées par les équipes juridiques des pays au cours du processus de réforme juridique ou de vulgarisation du droit.

Cette première réunion en personne de la plateforme régionale de juristes SWEDD permettra de réunir l’ensembles des membres de la plateforme pour (1) faire le bilan des activités mises en œuvre à ce jour (2) stimuler les échanges et le partage d'expériences entre les membres de la plateforme et (3) finaliser l'intégration des institutions panafricaines, notamment l'Union africaine et la CEEAC, dans la plateforme régionale. Cette réunion permettra en outre l’échange de bonnes pratiques en matière de dissémination de la législation existante au sein des communautés vulnérables; la consultation des femmes et jeunes filles et les organisation de société lors de l’élaboration d’un projet de texte juridique; le rôle des parajuristes dans l’aide aux victimes des VBGs.

A propos de projet SWEDD

Lancé en novembre 2015 avec le soutien financier de la Banque mondiale, l’appui technique du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et de l’Organisation Ouest Africaine pour la Santé (OOAS), et à travers le partenariat stratégique avec l'Union africaine, le projet SWEDD vise globalement à accélérer la transition démographique, à déclencher le dividende démographique et de réduire les inégalités de genre dans la région du Sahel et au-delà.

L'initiative SWEDD est rapidement devenue une vitrine de réalisations remarquables en déployant des solutions locales innovantes soutenues par les meilleures pratiques mondiales et des partenariats internationaux pour faire un bond en avant dans le développement du continent tout en relevant des défis sociétaux complexes. La préparation de l’expansion du projet est actuellement en préparation et aura vocation à inclure de nouveaux partenaires stratégiques (CEEAC, CEDEAO) et d’étendre la population ciblée par les interventions du projet.