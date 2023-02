Nigeria: Naples - Un entraîneur italien snobe Higuain et Cavani révèle qu'Osimhen est meilleur attaquant sous l'ère De Laurentiis

Naples a connu beaucoup d'attaquants de qualité depuis qu'Aurelio De Laurentiis est devenu président, et Victor Osimhen fait partie de ce groupe. L'entraîneur italien Peter Lo Monaco a révélé qu'il pensait que le Nigérian est le meilleur attaquant de Naples sous l'ère Aurelio De Laurentiis.

Napoli a été doté de divers talents offensifs depuis que De Laurentiis a pris les rênes en 2004. Lorsqu'il est devenu président, le club traversait une phase difficile, car ils tentaient de revenir dans l'élite après avoir été rétrogradés pour cause de faillite.

Ils sont revenus dans l'élite en 2007, et depuis lors, le club a toujours défié les grands équipes en Italie. Naples a accueilli certains des attaquants les plus efficaces depuis lors, des canonniers comme Ezequiel Lavezzi, Gonzalo Higuain, Edinson Cavani, Dries Mertens et Arkadiusz Milik.

L'attaquant des Super Eagles Victor est sur cette liste, car il a montré cette puissance au cours de ses trois années au club. Depuis 2020,Osimhen a marqué 46 buts sous un maillot de Naples, et il pourrait faire encore plus s'il reste dans le club.

L'entraîneur italien Lo Monaco a observé tous les attaquants qui ont joué pour Naples depuis que De Laurentiis est devenu président, et il pense qu'Osimhen est le meilleur. " L'attaquant le plus fort de l'ère De Laurentiis est Osimhen ", a déclaré Lo Monaco par Napoli Magazine .

Le manager affirme que Nigérian est plus fort que Cavani et Higuain. " Osimhen peut encore donner beaucoup. Après lui, les deux suivants sont Higuain et Cavani. On parle de trois immenses joueurs. Osimhen peut toujours atteindre des niveaux supérieurs comme Haaland. " a t-il ajouté.

Cette saison, l'attaquant de 24 ans a déjà battu son meilleur record de but en championnat. L'ancien Lillois compte 17 buts en 18 matchs. Il a inscrit cinq buts lors de ses cinq derniers matchs.

Osimhen deviendra le premier joueur de Naples depuis 2015/16 à marquer plus de 30 buts en une saison de Serie A s'il maintient son rythme actuel.