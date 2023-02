Afrique: John Obi Mikel révèle - " On m'a volé le Ballon d'Or Africain 2013 pour le donner à Yaya Touré alors que j'étais meilleur que lui "

L'ancien milieu de terrain de Chelsea, John Obi Mikel, a affirmé qu'il avait été privé du prix du footballeur africain de l'année en 2013. L'ancien international nigérian avait raté le prix du meilleur joueur africain attribué à l'ancien joueur de Manchester City, Yaya Touré, cela malgré sa victoire à la CAN 2013 en Afrique du Sud.

Selon l'ancien capitaine des Super Eagles, tout le monde a quitté la scène lorsque Touré a reçu le prix du footballeur africain de l'année 2013 devant lui.

S'adressant à Dubai Eye 103.8 et repris par Dailypost, Obi Mikel a déclaré: " On m'a volé le prix du meilleur footballeur africain de l'année. Avant d'y aller, on m'a dit que j'avais gagné. J'étais à l'aéroport en partance vers le Nigeria parce que la cérémonie avait eu lieu au Nigeria, et Manchester City jouait, et Yaya Touré a marqué deux buts. J'ai gagné la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), j'ai gagné la Ligue Europa et un an avant ça, j'ai gagné la Ligue des Champions. Il n'y a aucun moyen que je ne l'aurais pas gagné. Je savais que je l'avais gagné. Peu importe le nombre de buts qu'il a marqués. J'étais dans la fleur de l'âge, je jouais à beaucoup de jeux. Vous auriez pu voir la cérémonie. Avant même que ce ne soit annoncé, tout le monde a quitté la scène, les gens sont partis. "