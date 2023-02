Sénégal: Interpellations suite aux manifs à Mbacké et Touba - Serigne Assane Mbacké et 19 autres sous mandat de dépôt

Le juge du deuxième cabinet d'instruction du Tribunal de grande instance de Diourbel a bouclé hier l'audition des 69 personnes interpellées dans le dossier des manifestations de Mbacké et Touba. Il a finalement inculpé tous les 69 prévenus, accordé 13 libertés provisoires et envoyé 54 personnes en prison.

DIOURBEL - Arrêté vendredi 10 février 2023 lors des manifestations de Mbacké et Touba, Serigne Assane Mbacké a finalement été placé sous mandat de dépôt hier par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Diourbel. La décision a été prise à l'issue de son audition par le magistrat instructeur. Mais avant d'être écouté, le marabout et membre du parti Pastef a fait l'objet de trois retours de parquet. Il a passé la nuit du lundi, mardi et mercredi au commissariat central de Diourbel après son déferrement devant le parquet. Hier, le placement sous mandat de dépôt a été également acté pour 19 autres prévenus. Le dernier interpellé dans ce dossier, Kh. Ndiaye, demeurant à Touba, a été aussi envoyé en prison. Il a été interpellé avant-hier par les gendarmes de la Brigade de Recherche de Dakar.

Son arrestation a eu lieu dans son domicile à la suite d'une vidéo postée sur Tik-tok le montrant débarquant des cailloux embarqués dans son véhicule lors des manifestations du 10 février 2023 entre Mbacké et Touba. Il a connu le même sort que les précédents puisque le substitut du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Diourbel avait ouvert une information judiciaire contre lui pour les mêmes chefs d'inculpation. Mais le juge a accordé la liberté provisoire à une prévenue parmi les 21 auditionnés dans la journée d'hier.

L'audition de personnes interpellées dans le cadre du dossier des manifestations de Mbacké et Touba a démarré mardi dernier. Déférés devant le parquet, puis renvoyés au magistrat instructeur, mercredi, certains ont finalement fait l'objet d'un retour de parquet.

Mais avant de retourner les 59 personnes au commissariat central lundi, le juge d'instruction avait placé sous mandat de dépôt 8 individus et libéré un mineur. Concernant les auditions de la journée de mercredi, il y a eu des fortunes diverses avec 32 mandats de dépôts, 20 retours de parquet et 10 libertés provisoires accordées aux mineurs. Deux autres libertés provisoires ont été accordées à des élèves majeurs demeurant à Mbacké.

Pour rappel, le magistrat instructeur a hérité du dossier mardi dernier après le dessaisissement du substitut du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel. Ce dernier avait demandé au juge du deuxième cabinet d'instruction d'ouvrir une information contre les 57 et la libération provisoire des 11 mineurs. Le substitut du procureur avait ainsi visé cinq infractions. Il s'agit entre autres du délit de participation à un rassemblement et des actions diverses réprimées par l'article 98 du code pénal, de la dégradation des biens prévue et punie par l'article 225 du code pénal, du dommage à la propriété d'autrui, des manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique, ou ayant occasionné des troubles publiques graves, ou simplement à enfreindre les lois (article 80 du code pénal).