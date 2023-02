Sénégal: Touba dans la ferveur du Kazu Rajab - Mausolée de Serigne Fallou, la grande attraction

Le Kazu Rajab, aussi appelé " Magalou Serigne Fallou ", est célébré ce vendredi 17 février. Déjà, Touba prise d'assaut par des milliers de pèlerins, est plongée dans une belle ferveur. Les artères principales de la cité religieuse ont renoué avec les embouteillages des grands jours. La grande attraction, ces derniers jours, est le mausolée de Serigne Fallou Mbacké, deuxième Khalife général de la communauté mouride.

La célébration du Kazu Rajab revêt une double importance pour la Ummah islamique. Elle coïncide, d'une part, avec le voyage nocturne du Prophète Mohamad qui nous a permis de bénéficier des cinq prières quotidiennes, et, d'autre part, la commémoration de la naissance d'un homme de Dieu qui a contribué à la vulgarisation et à l'acquisition de la foi en l'Islam par son verbe, et son œuvre, a rappelé Serigne Ahmadou Badawi Mbacké. Et Touba n'a pas dérogé à la tradition.

L'atmosphère des grands jours d'action de grâces est souvent interrompue par les sirènes des ambulances. Embouteillages, files ininterrompues de fidèles devant les mausolées à l'intérieur de la grande mosquée, pied de grue devant la résidence de Serigne Fallou Mbacké ou Serigne Abo Mbacké Fallilou reçoit les fidèles. Depuis quelques jours, le Khalife de la famille n'a de cesse de recevoir des autorités de tous les foyers religieux, mais aussi des personnalités politiques. À ce lot, s'ajoutent les dahiras du pays et de l'extérieur en quête de prières et de bénédictions pour la satisfaction de leurs besoins.

Ziarras chez le Khalife et au mausolée de Serigne Fallou

Devant la concession du Khalife de la famille de " Gallas ", c'est la grande affluence, avec des foules comme on en voit lors du Grand Magal de Touba. Serigne Abo Mbacké Fallilou, petit-fils de Khadim Rassoul, par son père et de Cheikh Ibrahima Fall, par sa mère, est venu au khalifat avec le rythme. À l'intérieur de la concession de Serigne Fallou, les Zikrs des Baye Fall et les rythmes des tambours résonnent, tandis que des bols de victuailles destinés au " berndé " sont présentés au Cheikh qui reçoit les dahiras et ses hôtes de marques dans la grande salle. Il formule des prières et les chambellans se chargent de transmettre ses propos de réconfort et d'encouragement aux disciples.

Dans la vaste cour, l'eau et le café Touba sont distribués gratuitement. Comme chez le Khalife Serigne Abo Mbacké Fallilou, de longues files de disciples se dessinent aussi à la devanture des différentes concessions des fils de Serigne Fallou, pour perpétuer leur soumission et participer à la réussite de l'événement.

Disciples en quête d'agrément

Serigne Fallou Mbacké est resté dans les cœurs. Il est toujours ce guide charismatique qui a marqué son époque et continue de marquer les esprits des jeunes générations. Ils étaient nombreux à vouloir faire leur ziarra dans le mausolée du deuxième Khalife de la communauté mouride.

Des milliers de disciples, la foi en bandoulière, ont fait fi de la chaleur pour se recueillir auprès de son mausolée. Dans cette atmosphère de ferveur religieuse, l'on ne sent pas le temps passer, comme le révèle Saër Mbaye, venu du village de Mabo pour célébrer le Kazou. Pour la descendance de l'illustre fils de Khadim Rassoul, rien n'est de trop pour rendre inédite cette commémoration. À la devanture de leurs domiciles, des troupeaux de bétails (moutons bœufs) sont attachés et des camions de glace sont stationnés.

Serigne Ahmadou Badawi a rappelé l'importance de la commémoration de la disparition d'El Hadji Mouhamadou Lamine Bara Fallilou, premier petit-fils Khalife général, la veille du Magal de Kazou Rajab. Il a invité les chauffeurs à la prudence et a insisté sur l'amplification des récitals du saint Coran et la déclamation des panégyriques de Khadim Rassoul, mais aussi une exposition sur la vie et l'œuvre de Serigne Fallou. Le guide religieux a magnifié les ouvrages de qualité réalisés par les petits-fils de Serigne Fallou Mbacké, Serigne Bara pour les intimes.

Dans les différentes concessions, les chants de " Khassidas ", les " zikrs " et la lecture du Coran accompagnent les ziarra des pèlerins. Serigne Mouhamadou Fallilou Mbacké a été gratifié par le Tout-Puissant d'une large famille et, au cours de sa vie, il a fondé plusieurs localités à Touba et environs, notamment Khayra, Ndindy et Alieu, entre autres. Dans chacune de ces localités résident ses enfants et ses petits-enfants, en parfaite harmonie avec les disciples. Celles-ci accueillent, depuis quelques jours, des pèlerins organisés en dahiras. Devant chacune des résidences de la descendance se dresse une tente pour abriter les cérémonies religieuses, conférences et chants à la gloire du Prophète Mohamad et de Serigne Fallou Mbacké pour magnifier la baraka de la nuit.