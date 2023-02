Afrique: Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA examine la situation en RDC

Addis — Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (CPS) se réunit ce vendredi (17) à Addis-Abeba, capitale de l'Ethiopie, en une session extraordinaire consacrée à la situation à l'Est de la République démocratique d' Congo (RDC).

Le rôle de l'Angola dans la pacification de la RDC sera une nouvelle fois souligné lors de cette réunion, convoquée par l'Afrique du Sud, en sa qualité de président du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA pour le mois de février.

La détérioration de la situation dans l'est de la RDC requiert une attention urgente de la part de l'Union africaine (UA) et de son Conseil de paix et de sécurité, en particulier sur la base de son mandat axé sur la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique.

Le CPS analysera la nécessité d'une plus grande implication de l'UA, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, de la SADC et de l'ONU dans les efforts visant à faire taire les armes en RDC.

L'ambassadeur d'Angola en Éthiopie, Francisco da Cruz, a déclaré que le président de la République, João Lourenço, avait été invité à participer à cette réunion, pour apporter sa contribution et fournir des informations sur l'évolution de la situation en RDC "et les efforts que l'Angola déploie visant la paix et la stabilité dans ce pays voisin et frère".

Egale ment représentant permanent de l'Angola auprès de l'UA, le diplomate angolais a estimé que la tenue de la réunion était d'une importance capitale, afin de parvenir à un meilleur alignement entre les processus de Luanda et de Nairobi, deux initiatives complémentaires pour la paix et la stabilité en RDC.

Francisco da Cruz estime qu'il est nécessaire de mobiliser davantage de soutien et de coopération de divers acteurs, notamment l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les Nations Unies, pour la mise en œuvre conjointe des initiatives existantes.

Les combats dans l'est de la RDC entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 ont exacerbé les tensions entre Kinshasa et Kigali.

Le président João Lourenço, qui préside la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs (CIRGL), est également le médiateur de l'Union africaine (UA) dans la crise entre le Rwanda et la RDC.

Un sommet organisé en Angola le 23 novembre 2022 a appelé à un cessez-le-feu et au retrait conséquent des forces adverses qui sont sur le terrain.