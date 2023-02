Angola: João Lourenço défend le cantonnement et la réintégration du M23 en RDC

Addis — Le président de la République, João Lourenço, a défendu, ce vendredi, à Addis-Abeba, en Éthiopie, le cantonnement des forces du M23, leur désarmement et, par conséquent, leur réintégration dans la société congolaise (RDC).

Le président João Lourenço, qui préside la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs (CIRGL), et également médiateur de l'Union africaine (UA) dans la crise entre le Rwanda et la RDC, s'exprimait lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Afrique (UA), qui se déroule en marge du 36e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA.

Selon l'homme d'État angolais, un cessez-le-feu avait déjà été obtenu, à la suite duquel les forces du M23 auraient dû être cantonnées, désarmées et, par conséquent, réintégrées dans la société congolaise.

Malheureusement, a-t-il dit, la seule étape positive qui a eu lieu tout au long de ce processus a été, en fait, le cessez-le-feu. "Par conséquent, nous n'avons jamais pu passer à l'étape suivante qui s'imposait, qui consistait à définir et à préparer les zones de cantonnement".

Selon le président João Lourenço, lors de la réunion de ce vendredi, l'accent serait mis sur la nécessité de définir les zones de cantonnement, qui devrait les indiquer, les préparer, "avec quelles sources de financement pouvons-nous compter pour maintenir le personnel du M23 dans ces zones de cantonnement aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce qu'ils soient réintégrés dans la société congolaise".

"Je pense que notre fonction, aujourd'hui, devrait s'articuler autour de ce point, essentiellement les domaines de cantonnement, leur préparation et leur financement pour maintenir stationnées les troupes du M23", a-t-il affirmé.

Le président João Lourenço, qui est également le champion de l'UA pour la paix et la réconciliation", a réitéré la nécessité de trouver les meilleures voies pour la paix dans l'Est de la RDC.

"C'est un processus qui vient déjà de loin, il est passé par Luanda, au Kenya, à Washington DC, où nous nous sommes rencontrés en décembre dernier, encore une fois à Bujumbura. Nous profitons de l'occasion pour nous retrouver, ici à Addis-Abeba, pour voir si nous pouvons débloquer les problèmes qui persistent malheureusement sur le terrain ", a souligné le président João Lourenço.

Pour sa part, le président du Burundi, Evarist Ndayishimiye, dont le pays a abrité la dernière réunion sur la situation à l'est de la RDC, a déclaré que la paix dans la région est une urgence absolue, pour qui tout doit être fait pour que la paix devienne un fait dans la région.

La détérioration de la situation dans l'est de la RDC requiert une attention urgente de la part de l'Union africaine (UA) et de son Conseil de paix et de sécurité, en particulier sur la base de son mandat axé sur la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique.

Le CPS analyse la nécessité d'une plus grande implication de l'UA, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, de la SADC et de l'ONU dans les efforts visant à faire taire les armes en RDC.

Un sommet organisé en Angola le 23 novembre 2022 a appelé à un cessez-le-feu et au retrait conséquent des forces opposées qui sont sur le terrain.