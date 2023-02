Ile Maurice: Metro Express - Le constructeur de la phase 4 hors de la course ?

Le 21 juin, l'Exim Bank recherchait des constructeurs indiens intéressés par la phase 4 du Metro Express, qui reliera Réduit à Côte-d'Or.

Larsen & Toubro (L&T), Afcons et quatre autres constructeurs auraient répondu à l'appel d'offres de présélection. Quatre ont été présélectionnés pour cette phase 4. Qui décrochera ce contrat ? Il nous revient que l'appel d'offres expire le 20 février. Si la bataille devrait être entre L&T et Afcons, les choses auraient changé. Pour rappel, L& T est l'actuel constructeur du metro et de la phase 3 (Rose-Hill/Réduit), tandis que le second réalise les travaux à Agaléga.

Selon nos informations Afcons se serait retiré de la course pour laisser la place à L&T. qui serait depuis le début en pole position pour décrocher le contrat car il est plus avantagé en mobilisation d'équipements depuis la phase une et d'ouvriers actifs sur les chantiers. L'express s'est tourné Afcons en Inde, mais sans succès. La phase 4 débute au Mahatma Gandhi Station pour rejoindre St-Pierre et Côte-d'Or via Belle-Terre/Hermitage, sur 10,5 km. Sept stations seront construites: Telfair Business Centre Station, Data Tech Park Station, Helvetia Station, St Pierre Station, Cote-D'Or Stadium Station, Cote-D'Or Smart City Station et Belle Terre/ Hermitage Station.

La construction devra se faire en deux phases. La première de Mahatma Gandhi Station à St-Pierre sera construite en priorité et devrait être complétée dans les 21 mois suivant le début des travaux. Dans le document d'appel d'offres, le début des opérations est prévu pour octobre 2024. La deuxième phase, de St-Pierre Station à Belle-Terre/Hermitage Station, dont les trois autres stations, devra être terminée en 18 mois et débuter en décembre 2025.

Une circulaire de la Reserve Bank of India datée du 17 novembre 2022 mentionne que EXIM Bank a conclu un accord avec la SBM (Mauritius) Infrastructure Development Company Ltd pour une ligne de crédit du gouvernement indien de USD 300 millions (NdlR : Rs 13,3 Mds au taux du jour) pour financer sa participation par le biais d'actions privilégiées remboursables dans des entités du secteur public, pour la construction de la phase 4 du projet Metro Express. L'Inde fera également un don de USD 25 millions, soit Rs 1,12 Md, comme annoncé par la haute-commissaire Nandini Singla, lors du lancement de la phase 3, Rose-Hill/Réduit le 22 janvier.