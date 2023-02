Ile Maurice: Silver Bank - Pas un, ni deux, mais trois milliards placés par le GM ?

Hier, le 16 février, "l'express" se demandait si le Trésor avait placé Rs 1 milliard à la Silverbank. Cette dernière ne voulait pas confirmer, parlant du secret bancaire, même s'il s'agissait d'argent public. Nous apprenons maintenant qu'en fait Rs 3 milliards y auraient été déposées, mais nos sources au gouvernement affirment que les autorités suivent le dossier de près et que jusqu'ici "tout semble OK".

C'est une grosse part, soit Rs 3 milliards du Covid Fund, qui aurait été placée chez Silverbank. Les placements ont été effectués en tranches de 500 M. Pour ne pas éveiller les soupçons ou pour contourner l'exigence des appels d'offres, tout comme pour les contrats de construction ? "Non", maintiennent nos sources, car la "Silverbank n'est pas la seule banque où le gouvernement a fait des placements, au lieu de laisser dormir l'argent"

Normalement, ces placements sont faits à la suite d'appels d'offres et parmi les critères officiels, figure, outre le taux d'intérêt le plus élevé offert, celui de la sécurité. En principe, seules les A-Rated Banks sont choisies. "Pas forcément", précise une voix autorisée du gouvernement.

Cette affirmation ne fait pas l'unanimité. Un autre son de cloche affirme qu'une telle pratique ne devrait pas concerner une nouvelle banque comme la Silverbank dont le capital se monte seulement à Rs 1,6 Md. Les banques préférées de l'État sont la SBM, la Maubank mais aussi la MCB. Il semble qu'une partie du Covid Fund a aussi été mise chez Afrasia. Le placement est fait normalement pour un an. Au bout de cette période, la somme est automatiquement transférée vers les bons du trésor à la Banque de Maurice. De là, au bout de quelques semaines ou mois, l'argent peut être placé dans une banque.

Si c'est confirmé que cette énorme somme de Rs 3 milliards a bien été déposée à la Silverbank, beaucoup de questions se posent. Pourquoi mettre autant d'argent dans une seule banque qui en plus n'est pas A-Rated ? Pourquoi la Silverbank, alors que l'on savait déjà beaucoup sur ces Gupta et leurs antécédents ? Pourquoi avoir en premier lieu choisi l'épouse de Prateek Gupta pour reprendre Banian Tree Bank ? Pourquoi déposer tant d'argent à la Silverbank alors que la NIC, la MHC et deux municipalités attendent toujours le remboursement de leur argent placé depuis 2019 ?

On évoque aussi d'autres prête noms de Gupta à Maurice dans des sociétés lui appartenant en fait. Pour rappel, la Silverbank se retrouve actuellement dans une situation très délicate après l'annonce par la société de courtage européenne Trafigura, d'une fraude de 577 M de dollars (Rs 26 milliards) dont elle a été victime sur des expéditions de nickel. Les accusés sont Prateek Gupta et sa société TMT Metals. Et c'est l'épouse de ce Prateek Gupta, Ginny, qui détient 75 % des actions de la Silver bank. L'express se demandait également comment une seule personne et n'ayant de surcroit aucune expérience bancaire ait pu être autorisée à reprendre l'ex-Banian Tree Bank qui est devenue la Silverbank. Et vu avec le recul, il semble que les appréhensions exprimées ici-même en 2021 sont maintenant justifiées avec l'éclatement de l'affaire Trafigura. Le ministre des Finances, qui était hier Paris, suit l'affaire de près, indiquent nos sources.