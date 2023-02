Ile Maurice: Immobilier | NeXera - Des espaces bureau "style campus" au Technopark de Côte-d'Or

Revoilà NeXTeracom avec un nouveau projet d'espaces de bureau qui se veut innovant, durable et adaptable dans une nouvelle ère du travail. Celui-ci sera construit dans le parc technologique de Côte-d'Or avec un investissement de Rs 4,5 milliards.

Situé dans la zone triangulaire stratégique entre Ébène, Moka et Côte d'Or, le projet NeXera comprendra au total six immeubles de bureaux répartis sur un terrain d'une dizaine d'arpents. Dans sa première phase, quatre complexes seront prêts d'ici fin 2024 et les deux autres en juin 2025. NeXTeracom propose ainsi un concept unique d'espaces de bureaux de style campus à Maurice avec chaque bâtiment comprenant un rez-de-chaussée et huit étages, s'étendant chacun sur une superficie de 1 300 m2. Quid du prix du loyer ? Selon le promoteur, chaque locataire devra débourser Rs 500 le m2.

Par ailleurs, les immeubles seront entourés d'une forêt tropicale luxuriante, avec un coin restauration et des food-trucks (camion-restaurant) ouverts au public. Parallèlement, une aire de stationnement pourra accommoder 1 200 voitures. "Nous croyons au développement durable et à l'innovation. Nous savons que les entreprises locales et internationales, qui sont notre marché cible, recherchent des espaces véritablement durables pour améliorer le bien-être, la productivité, la créativité et les interactions entre leurs employés. NeXera soutient cette vision à long terme", explique Michel Chan, CEO de NeXTeracom.

Selon lui, la philosophie derrière le projet est de donner vie au concept de construction durable en introduisant un écosystème naturel. "Notre démarche est de créer un projet avec une végétation abondante tout en portant une attention particulière à l'échelle de chaque bâtiment et à son intégration dans le site. Des allées piétonnières, des pistes de jogging, des aménagements paysagers luxuriants relieront chaque bâtiment. Les activités commerciales liées aux bureaux seront organisées le long des rues principales du site. Tous les blocs de construction seront dotés d'un parc de loisirs qui fait partie intégrante du schéma directeur du projet visant à créer des activités communautaires et sociales tout en offrant de vastes espaces de végétation."

Impact Environnemental

Le projet, au terme de sa construction, sera accessible aux personnes venant des deux principaux pôles d'affaires, Ébène Cybercity et Port-Louis, sans compter, souligne-t-il, la station de métro de Côte d'Or. En collaboration avec des architectes, des ingénieurs et des fournisseurs de matériaux, l'équipe de NeXTeracom, remarque le CEO, a sélectionné des matériaux et créé des conceptions pour maintenir l'impact environnemental de ces bâtiments aussi bas que possible.

NeXera englobe donc une palette de fonctionnalités intelligentes et durables, notamment des panneaux photovoltaïques, des équipements pour la récupération des eaux de pluie, des micro-éoliennes, des systèmes de chauffage et de refroidissement géothermiques, des solutions de recyclage et des unités de bureau avec un éclairage naturel optimal grâce à l'utilisation de lunettes intelligentes. "Nos clients considèrent l'emplacement comme un facteur clé et ce qu'ils recherchent, c'est la proximité des commerces, restaurants et autres commodités. Notre développement résidentiel à Verdant Garden, situé à proximité de NeXera, s'inscrit dans cette stratégie. NeXTeracom continue de construire des lieux qui combinent et redéfinissent le concept live, work and play en un seul lieu", insiste Michel Chan.