Afrique: Coupe du monde féminine 2023 - Les Sénégalaises rêvent d'une qualification historique

L'équipe du Sénégal de football féminin va disputer, en compagnie du Cameroun, le tournoi de barrages pour les qualifications au Mondial 2023 à partir du samedi 18 février. Galvanisées par les résultats du football masculin, les Lionnes rêvent d'une première participation à la Coupe du monde.

Le football sénégalais vit les plus belles heures de son histoire depuis un an et la victoire, la première, des Lions à la CAN 2022. Un succès qui a déclenché une euphorie, mais surtout une belle dynamique sur laquelle surfent les équipes nationales de foot du pays. La sélection locale vient de remporter le CHAN, les U20 viennent de débarquer en Égypte avec l'ambition de gagner pour la première fois la CAN. Comme les grands. Aujourd'hui, ce sont les joueuses de la sélection féminine qui croient fortement à une première qualification au Mondial.

Jamais les Sénégalaises n'ont été si proches d'une historique participation et vont tenter de la décrocher avec le tournoi de barrages en Nouvelle-Zélande. Il faudra d'abord battre Haïti le samedi 18, puis le Chili, le mercredi 23.

" Nous avons deux matchs que je considère comme des finales, estime le sélectionneur des Lionnes, Mame Moussa Cissé. Il faudra mettre tous les moyens de notre côté pour pouvoir battre d'abord Haïti et ensuite le Chili. Notre ambition est de qualifier pour la première fois une équipe féminine sénégalaise à une Coupe du monde. Ce sera important pour le football féminin de notre pays ".

Un trio marseillais en leader

Les Lionnes du Sénégal sont en terre néo-zélandaise depuis deux semaines, le temps de récupérer du décalage horaire (13h), même si les joueuses expatriées comme la capitaine Safiétou Sagna (FC Metz) ou encore Awa Diakhaté surnommée " Neymar " (Olympique de Marseille) ne sont arrivées que ces derniers jours. Avec Awa Diakhaté, les Olympiennes Mama Diop et Mbayang Sow sont attendues comme les guides de l'équipe.

" Elles ont énormément progressé sur le plan tactique. Il y a plus de maturité, plus d'aisance et de compréhension des systèmes de jeu. Elles vont être des atouts pour le Sénégal, car elles constituent la colonne vertébrale de l'équipe, affirme Mame Moussa Cissé sur le site de la Fifa. Chacune d'entre elles jouent sur une ligne : Mbayang Sow est en défense, Awa Diakhaté est au milieuet Mama est en attaque. Avec leur expérience, leur vécu et leur talent, elles doivent porter l'équipe. "

En cas de qualification au Mondial, les Sénégalaises évolueront dans le groupe D en compagnie de l'Angleterre, de la Chine et du Danemark.

Dix équipes pour trois places

Le tournoi de barrage de la Coupe du monde féminine a lieu du 17 au 24 février. Dix équipes se disputent les trois dernières places pour la phase finale : Portugal, Cameroun, Thaïlande, Chili, Haïti, Sénégal, Taïwan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, et Panama. Pour les affiches, le Cameroun affrontera la Thaïlande pour une place en finale du Groupe A où l'attend le Portugal. Le Chili attendra, pour sa part, le vainqueur du Sénégal - Haïti dans le Groupe B. Dans le Groupe C, les vainqueurs de Taïwan - Paraguay et de Papouasie-Nouvelle-Guinée - Panama s'affronteront pour une place. Les équipes africaines déjà qualifiées sont le Nigeria, le Maroc, la Zambie et l'Afrique du Sud