Burkina Faso: Lutte contre la Covid-19 - L'OMS appelle à maintenir la vigilance

Les membres du Réseau des media africains pour la Promotion de la Santé et de l'Environnement (REMAPSEN) a eu un webinaire, le 15 février 2023, avec le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique sur le thème " COVID-19 en Afrique : trois ans après où en sommes-nous " animé par Dr Thierno Baldé responsable des opérations de riposte à la Covid 19 au Bureau régional de l'OMS Afrique. Le webinaire a été modéré par le président du REMAPSEN Bamba Youssouf.

Pendant ces trois dernières années, explique l'animateur principal du webinaire, Dr Thierno Baldé, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a beaucoup appris et tiré des leçons permettant de faire face à certaines résurgences ou à d'autres pandémies. En effet une structure de coordination a été mise en œuvre pour éviter la confusion et le KO dans l'organisation de la réponse. Pour lui, il faut savoir capitaliser les acquis, les utiliser ou les mettre en veille pour les réutiliser faces aux résurgences ou à d'autres pandémies comme le choléra ou le virus de Marburg.

Aussi, il faut continuer à former les gens, à avoir du stock de matériel ; des équipements et de médicaments. Là où, des limites avaient été constatées sur le continent africain, il faut travailler à les corriger. Par exemple améliorer la capacité des laboratoires et instituts à pouvoir détecter les virus rapidement et pouvoir fabriquer des médicaments dont on a besoin. "Une des grandes leçons tirées par l'OMS est que la production locale des médicaments sont importants et il faut travailler à cela. Il a des avancées avec l'Institut pasteur de Dakar et l'OMS est présente pour accompagner ", dit-il.

Il conseille les populations à respecter toujours les mesures barrières et se faire vacciner surtout les personnes vulnérables. " Les vaccins lorsqu'ils sont approuvés par l'OMS, c'est grandement conseiller de les prendre ", soutient Dr Baldé. Par ailleurs, le virus est toujours présent même si les cas se sont réduits. La vaccination permettra d'augmenter l'immunisation collective.

En rappel, la région Afrique a enregistré plus de 9 millions de cas de covid-19 avec 175 mille décès.

Près de 80 journalistes issus de 26 pays où est représenté le REMAPSEN dirigé par Bamba Youssouf, ont suivi ce webinaire animé par Dr Thierno Baldé, responsable des opérations de riposte de la Covid.