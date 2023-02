Madagascar: JIOI / Préparation en Chine - Départ de la première vague hier

32 athlètes et coaches ont quitté le pays à destination de la Chine pour un stage de préparation aux Jeux des Iles de l'Océan Indien.

C'est parti. Chose promise, chose due. Comme annoncé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto, des athlètes vont bénéficier d'un stage de formation à l'étranger pour la préparation des JIOI. La première vague de la délégation est partie hier à destination de la Chine pour un séjour de quatre mois. Ils étaient 32 membres de délégation conduit par Indépendant Lahimana à quitter le pays dont 16 personnes pour l'athlétisme et 15 pour l'haltérophilie. Le directeur général des Sports, Rosa Rakotozafy a accompagné les athlètes et les techniciens à l'aéroport international d'Ivato

" Cette préparation ne concerne pas seulement les Jeux des Îles mais toutes les compétitions internationales à venir ", a souligné la représentante du ministre. Ce déplacement a été rendu possible grâce à la collaboration avec l'ambassade de Chine à Madagascar. " L'Etat est aux côtés des athlètes et aucune discipline sportive ne sera lésée comme annoncé par le Chef de l'Etat, Andry Rajoelina et le ministre des Sports, Tinoka Roberto ", a continué Rosa Rakotozafy. Avant leur départ, des équipements et du matériel ont été remis à l'ensemble de la délégation au Stade Barea à Mahamasina. La seconde vague composée de 29 membres s'envolera ce jour.

Matériel et équipements

Les deux vagues se préparent dans deux villes différentes. L'Etat chinois prend en charge l'hébergement des délégations. Le conseiller au sein de l'ambassade de Chine, Huo Wei était également à Ivato. Des techniciens chinois encadreront les athlètes malgaches pendant cent vingt jours. Ils recevront des certificats à la fin du stage de formation. Le choix des athlètes est réservé aux fédérations. Les meilleurs de chaque catégorie et les médaillés d'or des derniers Jeux des Îles à Maurice en 2019 seront choisis.

Ce départ pour la Chine n'est qu'un début pour la préparation des athlètes pour les JIOI à domicile. D'autres athlètes vont se préparer au Centre International d'Athlétisme à Dakar, d'autres haltérophiles se perfectionneront en Tunisie, des lutteurs partiront en stage en Bulgarie, des nageurs en Thaïlande. L'Etat est en tractation pour négocier la préparation pour le basket-ball et le tennis.