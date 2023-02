Congo-Kinshasa: Boxe - Après avoir reçu 100.000 USD, Martin Bakole confirme l'annulation de son combat

Bakole en train de recevoir de l'argent

Incroyable mais, le boxeur congolais Martin Bakole dans un live sur son compte facebook, a confirmé l'annulation de son combat contre le boxeur américain Michael Hunter, prévu le 4 mars prochain, juste après avoir reçu du gouvernement congolais, une somme de 100.000USD en liquidité des mains du comptable d'Etat affecté au ministère des Sport et Loisirs.

Pour Martin Bakole, son adversaire serait déclassé. Une vérité qui est loin d'être acceptée par la plupart des Congolais qui ont enflammé les réseaux sociaux parlant d'une arnaque du siècle : " je vais demander aux gens de revoir la vidéo dès le début sur ce dossier dont vous parlez. J'ai fait cette requête, il y'a de cela deux mois... Michael Hunter est le premier sur le classement et moi le second. Il y'a un problème du côté de Michael. Il est déclassé. Quand il parle de moi, il cherche à revenir sur l'actualité, il était premier et moi deuxième, celui qui devrait se battre avec moi. Le dossier était déjà entré pour l'organisation de mon match. Arrêtez de chercher à me nuire, je fais la fierté de la RDC. Est-ce que le gouvernement ne peut pas me venir en aide ? Michael a un problème avec son manager, voilà pourquoi il est déclassé. Et tout le monde refuse de combattre conte moi ", a déclaré Martin Bakole.

Et d'ajouter : " lorsque je serai en réunion avec mon équipe, je vais poster tout ce qu'il faut savoir sur mon match. Je cherche à valoriser notre pays, la somme qui m'a été remis, c'est la promesse du Chef de l'État pour les préparatifs du match. Si mon pays me soutient où est le mal ? Consultez la page du ministre des sports, vous allez voir la promesse qui m'a été faite ".