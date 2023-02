Algérie: 170 institutions et lieux publics baptisés de noms de chouhada et de moudjahidine

ALGER — Le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit s'emploie depuis des années à baptiser des institutions, lieux et édifices publics de noms de chouhada et de moudjahidine en vue d'éliminer toutes les appellations à connotation coloniale qui vont à l'encontre des symboles et des valeurs de la mémoire nationale.

Dans ce cadre, et en vertu du décret présidentiel 14-01 du 5 janvier 2014, fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics, 170 stèles commémoratives, rues, institutions et édifices publics ont été baptisés de noms de chouhada et de moudjahidine décédés, qui ont fait l'histoire de la résistance populaire, du mouvement national et de la glorieuse Révolution de libération nationale. Parmi ces 170 baptisations nationales, 24 ont été enregistrées en 2022.

Au niveau local, les commissions de wilaya ont enregistré 164.003 baptisations, dont 10.248 en 2022.

L'opération s'inscrit aussi dans le cadre du Référentiel national d'adressage, qui facilite l'adressage à la faveur d'un système informatisé permettant une gestion innovante et moderne des villes et une prise en charge optimale et efficace des édifices publics, assurant le développement harmonieux des territoires, a-t-elle ajouté.

Outre le décret présidentiel qui stipule que "la baptisation ou la débaptisation de noms de chouhada, de moudjahidine décédés, d'évènements ou de dates inhérents à la résistance populaire, au mouvement national et à la Révolution de libération nationale est soumise à l'autorisation préalable du ministre des Moudjahidine, après avis de l'organisation nationale des moudjahidine", l'opération se réfère "aux lois, décisions et instructions interministérielles, notamment en ce qui a trait à l'instruction du 24 novembre 2019", ajoute la responsable.

Concernant les procédures, le texte du décret précise que "la proposition de baptisation ou de débaptisation est subordonnée au dépôt d'un dossier auprès des services compétents du ministère des Moudjahidine ou de la direction des moudjahidine de wilaya, qui saisissent, après vérification du dossier, selon le cas, la commission nationale ou la commission de wilaya. Les modalités de traitement du dossier sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et celui des Moudjahidine".

Elle a en outre rappelé que "la priorité est accordée, dans les propositions de baptisation ou de débaptisation, à tout ce qui a trait à la résistance populaire, au mouvement national et à la Révolution de libération nationale, ses symboles et évènements", soulignant que "certaines règles doivent être respectées dans les propositions de baptisation, pour éviter toute atteinte aux symboles de notre glorieuse histoire et notre culture ancestrale".

La baptisation des monuments historiques inhérents à la résistance populaire, au mouvement national et à la Révolution du 1er Novembre doit être proposée par le secteur des moudjahidine, conformément à l'article 02 du décret présidentiel 14-01, a-t-elle dit, précisant que celle-ci est soumise à l'autorisation préalable du ministre des moudjahidine, après avis de l'Organisation nationale des moudjahidines (ONM), et ce conformément aux dispositions de l'article 8 du même décret.

La commission nationale de baptisation ou de débaptisation placée auprès du ministre des Moudjahidine comprend des représentants des secteurs de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères, de la culture, de la poste et des technologies de l'information et de la communication, le Secrétaire Général de l'ONM ou son représentant, des représentants de l'Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC) ainsi que le secteur concerné par la baptisation ou la débaptisation.

La responsable a fait savoir que le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit était sur le point de parachever la deuxième phase de l'opération de baptisation de noms des amis de la Révolution algérienne, précisant que le secrétariat de la commission nationale de baptisation ou de débaptisation "a reçu à ce jour 27 dossiers qui seront étudiés dans les plus brefs délais".