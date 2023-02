Afrique: Tenue samedi du 36e Sommet de l'UA à Addis-Abeba

ADDIS-ABEBA — L'Union africaine tiendra samedi et dimanche, à Addis-Abeba (Ethiopie) son 36e sommet sous le slogan "Accélération de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)" avec la participation du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, représentant du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

En prélude de sommet des Chefs d'état et de Gouvernement, le Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) avait tenu, mercredi et jeudi derniers, sa 42e session ordinaire dont les travaux avaient porté sur l'examen de plusieurs rapports relatifs à la paix, à la sécurité et au développement en Afrique, le renouvellement de la composante de certaines instances subsidiaires, ainsi que de projets de décisions à soumettre au prochain sommet".

La 42e session du Conseil exécutif de l'UA, à laquelle a pris part le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, avait clôturé ses délibérations jeudi en adoptant divers projets de rapports et de résolutions à soumettre au Sommet des chefs d'Etats et de Gouvernement dont l'ordre du jour comprendra la présentation d'une série de rapports relatifs aux problématiques auxquelles fait face le continent africain et d'autres liés au travail de l'UA.

Parmi les interventions programmées, figurent un rapport qui sera présenté par le président sénégalais, Macky Sall, sur la "Gouvernance politique mondiale et financière et la politique énergétique" en plus d'un autre rapport du Président rwandais, Paul Kagame sur "Les réformes institutionnelles au sein de l'UA" outre un rapport à présenter par le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa dans lequel il évoquera la réaction de l'UA aux défis de la pandémie de Covid-19. Outre l'axe capital la "ZLECAf", d'autres rapports sont au menu de ce sommet, portant essentiellement sur la situation de paix et de la sécurité en Afrique et les changements climatiques.

La Commission de haut niveau de l'UA sur la Libye, composée de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, du Soudan, du Tchad et de la Tunisie se réunira, vendredi soir, sous la présidence de Denis Sassou-Nguesso.