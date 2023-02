Algérie: Université Constantine-3 - Inauguration de 400 espaces d'innovation dédiés aux start-up

CONSTANTINE — Un pôle d'innovation, comprenant 400 espaces dédiés aux projets innovants et aux start-up, a été inauguré jeudi, à l'université Salah Boubnider Constantine-3, par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et celui de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, respectivement, Kamel Baddari et Yacine El-Mehdi Oualid dans le cadre d'une visite de travail dans la wilaya de Constantine.

L'ouverture de ce pôle, qui comprend également deux pavillons d'hébergement (filles et garçons), implanté à l'université Constantine-3, s'inscrit dans le cadre des "mesures d'accompagnement décidées par l'Etat" en faveur des porteurs de projets innovants, pour leur permettre de "transformer leurs pratiques dans le domaine de la recherche scientifique et la curiosité scientifique en produits commercialisables, créateurs de richesse et de postes d'emploi", a souligné Baddari dans une déclaration à la presse.

Le ministre a indiqué que sa visite à Constantine avec son collègue de l'Economie de la connaissance, des start-up et des Micro-entreprises a pour but d'évaluer l'avancement des projets "un diplôme...une start-up" ou "un diplôme...un brevet", conformément à l'arrêté ministériel n 1275, insistant sur l'importance des espaces dédiés à l'innovation dans la réussite de ce mécanisme et par ricochet promouvoir l'économie nationale.

Pour sa part, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises tout en mettant l'accent sur l'aspect de "complémentarité marquant la relation entre son secteur et celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique", a insisté sur l'importance de l'accompagnement dans la réussite des projets de start-up, considérées désormais comme une valeur ajoutée à l'épanouissement économique du pays.

Considérant que l'université comme "berceau" des start-up, le ministre a indiqué que son département ministériel s'emploie à accompagner les projets innovants à travers les multiples privilèges et avantages mis en place en matière de financement notamment.

S'agissant du procédé de financement assuré par son ministère au profit des start-up, le ministre a rappelé que le Fonds de financement des start-up adoptant le système du capital risque comme approche avec les start-up assure des financements entre 5 à 150 millions DA.

Il a appelé au renforcement de la relation entre l'université et le monde économique à travers les start-up.

Au cours de leur visite à Constantine, les ministres ont inauguré plusieurs structures dont une plateforme technologique en microbiologie clinique, un siège FAB-Lab à L'Ecole nationale supérieure polytechnique, une annexe de l'innovation et de Start- up en biotechnologie, un incubateur de l'université Salah Boubnider , une unité de recherche en médiation scientifique et intelligence artificielle ainsi qu'une station technologique de prototype et d'ingénierie rétrospective pour l'appui aux start-up.

Ils ont également visité une exposition dédiée aux start-up à l'université Salah Boubnider (Constantine-3).

Une rencontre avec la communauté universitaire est également prévue au terme de cette visite de travail.