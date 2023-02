Sénégal: Relation bilatérale entre les Etats-Unis et le Sénégal - L'ambassadeur Michael Raynor salue la vision commune des deux pays

L'Ambassade des États-Unis à Dakar a célébré, le 16 février 2023, la fête nationale des États-Unis. Selon un communiqué de presse de la représentation diplomatique américaine, le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, a représenté le Gouvernement du Sénégal à la cérémonie qui a regroupé tous les partenaires de la mission diplomatique américaine au Sénégal dans le domaine économique, sociale, politique, religieux, culturel, des médias etc.

"Bien que le jour de l'indépendance des États-Unis soit habituellement célébré le 4 juillet, l'Ambassade a décidé, cette année, d'organiser la réception de la fête nationale quelques mois plus tôt parce que la saison des pluies en juillet complique l'organisation de ce grand événement. Ensuite, beaucoup d'entre nos amis ont tendance à ne pas être à Dakar au mois de juillet ", précise-t-on dans le document.

Cette célébration coïncidant avec une autre grande fête aux États-Unis, le Presidents' Day, l'ambassadeur Michael Raynor a mis en exergue, dans son allocution, l'héritage de deux présidents américains, dont le leadership a contribué à créer les États-Unis que nous connaissons aujourd'hui, notamment George Washington et Abraham Lincoln.

" En rendant hommage aux Présidents Washington et Lincoln chaque février, les Américains honorent leurs nobles visions pour notre pays, tout en reconnaissant que nous avons encore du travail à faire. Et nous gardons à l'esprit que le progrès ne sera possible que si nous sommes guidés par les principes d'égalité, de justice, et d'humanité partagée ", a-t-il déclaré.

Evoquant les relations bilatérales entre les États-Unis et le Sénégal, l'ambassadeur a parlé d'une " amitié très spéciale avec le Sénégal, résolument axée sur la promotion de nos visions communes de paix, de prospérité, et de gouvernance démocratique forte [ ... ] Au Sénégal, ces valeurs ne sont pas de façade, elles font partie intégrante de l'identité nationale du pays de la Teranga ".

Deux groupes de musique américains en visite au Sénégal, le Rising Stars Fife and Drum Band et la fanfare de l'armée des États-Unis en Europe et en Afrique ont animé la soirée, qui a été clôturée par un grand feu d'artifice.