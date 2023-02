Ghana: Turquie - Christian Atsu avait un billet pour la France avant la tragédie

L'attaquant ghanéen, porté disparu depuis le tremblement de terre en Turquie, avait prévu de quitter son club de Hatayspor la veille de sa disparition.

Christian Atsu, l'attaquant international ghanéen de Hatayspor, fait partie des victimes du terrible tremblement de terre qui a frappé la Turquie il y a une dizaine de jours. Il n'a toujours pas été retrouvé et plus le temps passe plus l'hypothèse d'un décès le concernant est plausible.

L'ancien joueur de Newcastle United se trouvait malheureusement au mauvais moment et au mauvais endroit. Comme toutes les personnes qui ont péri dans ce drame. Mais, il s'en est fallu de très peu pour qu'il soit ailleurs. Cela s'est joué à un but marqué.

En effet, indique Football365, et à en croire les révélations faites par l'administrateur délégué de son club, un certain Fatih Ilek, Atsu avait programmé un départ de Turquie la veille du tremblement de terre. Finalement, il s'est ravisé. La raison ? Sa bonne prestation lors d'un match de championnat contre Kasimpasa.

" Atsu a dit à l'entraîneur qu'il voulait prendre plus de temps avant notre match contre Gaziantep FK. " Je peux partir si je trouve une équipe ? " lui a-t-il dit. Volkan Demirel a également accepté cette demande. Il n'a pas joué contre Gaziantep FK, mais a marqué un but de dernière minute lors du match contre Kasımpaşa. En fait, il allait à l'étranger pour rendre visite à sa famille. Mais quand il a bien joué et marqué, il a annulé son billet. Le tremblement de terre s'est produit le jour le plus heureux de sa vie. Il avait un vol à 23 heures. Il a annulé son billet. Il y a eu un tremblement de terre à 4 heures du matin. Une tragédie absolue ", a révélé Ilek dans un entretien à Radyospor.