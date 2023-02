Congo-Kinshasa: Juventus / FC Nantes - Samuel Moutoussamy a vécu " À nous de créer l'exploit au match retour "

Ce jeudi 16 février, Nantes a accroché le match nul (1-1) sur la pelouse de la Juventus en barrage aller de la Ligue Europa grâce à une grosse combativité récompensée par un but de Ludovic Blas à l'heure de jeu. En zone mixte, le milieu de terrain nantais Samuel Moutoussamy a confié avoir vécu un " moment extraordinaire " et veut désormais " créer l'exploit au match retour ".

Les Canaris recevront la Vieille Dame jeudi prochain à 18h45 au stade de la Beaujoire.

" C'était un moment assez extraordinaire. C'est un stade magnifique, un énorme club. On s'est bien préparé mais il n'y avait pas d'euphorie. On a réussi à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire conserver toutes nos chances de qualification avant le match retour chez nous. À nous de créer l'exploit lors du match retour. (... ) J'ai vu une grosse différence dans l'intensité mais des deux côtés. On a su se mettre au niveau et élever notre niveau d'intensité dans tous les domaines. C'est très formateur pour nous. On va grandir avec ce genre de matchs. Évidemment que si on n'arrive pas à se qualifier, ce sera une grande peine mais tout reste possible ", a réagi l'international congolais en zone mixte.