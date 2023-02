Guinée: Deux jeunes tués par balles en marge de la manifestation du FDNC - L'oncle maternel de l'une des victimes pointe un doigt accusateur au BATA

La manifestation d'hier jeudi à l'appel du FDNC s'est soldée par une nouvelle vague de violences sur la route " Prince ". Conséquence, deux morts et plusieurs blessés par balles. Le premier meurtre est survenu à Hamdalaye et le second à Sanfonia Gare 2. Pour l'oncle maternel de la première victime, le tir mortel serait venu d'un militaire du BATA.

Abdoul Karim, en plus d'être l'oncle maternel du premier jeune tué, il est son homonyme. D'abord, il revient sur les derniers instants qu'il a passés avec son neveu : " Parallèlement à son statut d'élève, il pratique le métier de taxi-moto. Hier matin, on lui a dit d'éviter la route " Prince " et de se limiter sur la route Hamdalaye-Taouyah. A 13 heures, un de mes frères lui a demandé de l'accompagner à moto à la mairie de Ratoma. Aussitôt qu'ils sont revenus, Abdoul Karim Diallo, lui, il est ressorti ".

Ensuite, il indique que c'est quelques minutes après cette courte conversation avec le jeune que celui-ci a reçu une balle dans la tête. " Quinze minutes après, des jeunes ont accouru chez moi pour me dire que Karim a été atteint d'une balle, qu'on ne sait pas s'il est mort ou pas et qu'il a été envoyé à l'hôpital Jean Paul 2. Très vite, l'enceinte de cet hôpital a grouillé de monde. Cela a fait peur aux médecins. Ceux-ci ont alors suggéré que Karim soit transporté à Ignace-Deen pour plus de soins appropriés. Ce qui a été fait. Une fois à l'hôpital, on nous a dit de garder patience ", raconte-t-il.

Pour ce qui est de savoir qui a tiré sur Abdoul Karim Diallo, l'interlocuteur pointe le doigt accusateur aux militaires du BATA. " Ce sont des militaires avec des bérets rouges à la tête qui étaient sur le terrain hier. Ils sont du BATA. On m'a dit que c'est l'un d'eux qui a tiré sur mon neveu", dit-il.

Au cours de cette même journée du 16 février 2022, un autre jeune a tué par balle à Sonfonia Gare 2. Ce qui porte à deux le nombre de morts à la suite de cette nouvelle manifestation du FNDC.