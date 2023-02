Afrique: TotalEnergies CAN U-20 - Le Sénégal va-t-il continuer à faire main basse sur les trophées continentaux?

Après avoir remporté la CAN Total Energies 2021, la CAN de beach soccer et plus récemment le CHAN Total Energies 2022 en Algérie, le Sénégal va-t-il continuer à faire main basse sur les trophées continentaux ?.

C'est l'ambition affichée par les Lionceaux au moment d'aborder la CAN Total Energies des moins de 20 ans qui débute en Egypte. Finalistes des trois dernières éditions de la compétition avant celle en Mauritanie (2015, 2017 et 2019), sans jamais avoir réussi à soulever le trophée, les poulains de Malick Daf espèrent enfin vaincre le signe indien et poursuivre la dynamique de succès actuels du football sénégalais." On veut suivre les pas de nos grands frères. Le foot sénégalais est arrivé à un stade où on ne veut que gagner. L'équipe est prête. On va en Egypte pour ramener la coupe au Sénégal ", a annoncé le capitaine Samba Diallo.

Le Coach :

Malick DAF agé de 54 ans ,est un ancien footballeur de talent qui a fait les beaux jours du championnat sénégalais sous les couleurs de l'US Gorée. Il etait aux manettes de la séléction U17 à la dernière Coupe du monde et du Jaaraf de Dakar.

Les Joueurs à suivre :

Signe de la détermination qui anime ce groupe qui pourra compter sur des joueurs de qualité. A commencer par Lamine Camara. Nommé homme du match à trois reprises lors du CHAN Total Energies 2022 et figurant au sein de l'équipe type du tournoi, le milieu de terrain sera une des attractions côté sénégalais. Il sera à coup sûr le baromètre de cette équipe du Sénégal, tout comme le virevoltant ailier Samba Diallo, capable de déstabiliser ses adversaires par ses dribbles. Également sacrés champions d'Afrique en Algérie, Libasse Ngom, régulièrement titularisé, mais aussi Djibril Diarra et Papa Amadou Diallo seront à suivre dans les rangs des Lions.

L'histoire du Sénégal à la CAN U20

Le Sénégal a disputé 3 finales consécutives à la CAN U20 : 2015,2017 et 2019 sans jamais parvenir à l'emporter. Trois fois vice-champion d'Afrique , le Sénégal est en quête d'un premier titre continental dans cette catégorie.

Le Football local

Un quatuor estampillé football local sénégalais, symbole du travail et formation des clubs et académies qui ont fait du pays une référence sur le continent en matière de formation des jeunes. Sur les 26 joueurs convoqués par le sélectionneur, ils sont au total 22 à être issus du championnat local. Un groupe complété par Mamadou Lamine Camara de la Renaissance Sportive de Berkane (Maroc), Pape Demba Diop de Zulte Waregem (Belgique) et Souleymane Faye du CF Talavera (Espagne).

Les Sénégalais sont logés dans le groupe A et avant de rêver enfin décrocher le Graal, ils vont démarrer la compétition face au Nigeria le dimanche 19 février, avant d'enchaîner contre le Mozambique le mercredi 22 février, avant de finir face à l'Egypte, pays hôte, le samedi 25 février.

La liste des 26 joueurs convoqués

Gardiens : Mamour Diallo(Oslo), Landing Baldé ( As Pikine), Alioune Niang ( Linguère)

Défense : Seydou Sané ( Us Gorée), Babacar Ndiaye ( As Douanes) ; Amadou Zikrou Diop ( Génération Foot) , Souleymane Basse( Génération Foot), Mapenda Mbow ( Espoirs G) ; Mbaye Ndiaye ( DSC).

Milieux : Lamine Camara ( Génération Foot), Lamine Camara ( Berkane), Mohamed Guèye (Us Gorée),Ibrahima Cissokho ( Us Gorée), Djibril Diarra ( Génération Foot), Pape Demba Diop ' Zult Waregem)

Attaquants : Samba Diallo( Dynamo Kiev), Souleymane Faye( FC Talavera), Mame Mor Faye( Darou Salam), Ibou Sané (Génération Foot), Ibrahima Seck (Us Gorée), Mamadou Gningue ( DSFA), Papa Diallo ( Génération Foot) , Mame Libasse Ngom ( Guédiawaye FC), Abdou Salam Ndoye ( Espoirs G)