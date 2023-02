Congo-Kinshasa: Le député Dhedhe Mupasa plaide pour une rallonge de l'opération d'enrôlement des électeurs à Idiofa

En séjour dans son fief électoral d'Idiofa (Kwilu) le député, Dhédhé Mupasa Lukobo, a plaidé, jeudi 16 février, pour une rallonge du délai des opérations d'enrôlement, afin, affirme-t-il, de permettre à la population du territoire d'Idiofa de remplir son devoir civique.

L'élu d'Idiofa déplore certaines irrégularités dans le déroulement de l'opération d'enrôlement dans ce territoire. Parmi les dysfonctionnements, il relève des machines tombées en panne et jamais réparées, mettant ainsi en retard l'opération.

Il y a aussi, poursuit-il, des bureaux non équipés en kits et d'autres qui sont restés fermés après l'ouverture.

" A Idiofa, on a connu beaucoup de difficultés au début, la CENI a fait son mieux pour améliorer un certain nombre de cas. Ici je cite des machines en panne, des bureaux trop distants, la mobilisation même de la population, nombre de cartes très réduit. Ils se sont améliorés les 30 premiers jours, et quand nous sommes présentés dans notre caucus de députés, ils étaient très réceptifs, la CENI nous a promis d'améliorer et elle ajoute 25 jours de plus et nous étions très fiers ", a indiqué l'élu d'Idiofa

Mais à ce jour, il y a des bureaux dont les machines sont en panne, qui sont envoyées en réparation et qui ne sont jamais revenues. Le député a noté qu'il y a une grande partie de gens qui ne se sont pas encore enrôlés"

Il demande à la CENI de vérifier le rapport d'Idiofa d'une manière assez particulière pour permettre à ceux qui n'ont pas encore de cartes de bénéficier de leurs cartes dans le même délai que les autres centres.

Le Kwilu fait partie de la première aire opérationnelle des opérations d'enrôlement des électeurs.