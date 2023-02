Afrique: TotalEnergies CAN U-20 - Revoilà le Bénin

Revoilà le Bénin. Médaillés de bronze à domicile en 2005 et éliminés au premier tour en 2013 en Algérie, les Ecureuils juniors seront Egypte pour ce qui sera la troisième participation de leur histoire à la CAN Total Energies des moins de 20 ans.

Et les protégés du sélectionneur Mathias Déguénon ne comptent pas faire de la figuration en Egypte. A l'heure d'aborder le tournoi, le but affiché est clair : tenter de décrocher une des places qualificatives pour la Coupe du monde de la catégorie.

Les matchs du Groupe

Pour leur entrée en lice dans le groupe C, le Bénin sera opposé à la Zambie le mardi 21 février. Ensuite, l'équipe va en découdre avec la Tunisie le vendredi 24 février, avant de finir par la Gambie le lundi 27 février.

Le Coach Mathias Déguénon : Ancien entraîneur du Loto FC, ASAE FC ,Energie FC, aux manettes des jeunes pousses depuis 2018, Mathias Déguénon dévoile ses ambitions "L'objectif pour le Bénin c'est d'aller récupérer une place parmi les quatre au niveau de l'Afrique pour le Mondial qui va se dérouler en Indonésie. Donc, nous n'allons pas en Egypte, juste pour de la figuration. Nous allons mouiller le maillot comme nous savons le faire. Nous allons nous battre pour honorer véritablement la nation. C'est clair dans toutes les têtes ", a martelé le technicien.

Les Joueurs à Suivre : L'ambition est clairement affichée et pour atteindre cet objectif, les Béninois ont mis les moyens en multipliant les stages de préparation, notamment en Afrique du Sud et au Maroc. Mathias Déguénon pourra compter au sein de son groupe sur des joueurs en forme issus du championnat béninois à l'instar de Rodolpho Aloko. Pensionnaire du Dynamo FC d'Abomey, le milieu de terrain brille cette saison en Ligue 1 béninoise et est l'un des meilleurs à son poste. Véritable dépositaire du jeu des Ecureuils Juniors, il sera un des dangers côté béninois. Il pourra aussi compter sur le très offensif Rabiou Sankamao. Le latéral gauche qui évolue à l'ASPAC affiche une grande forme durant la préparation et sera un joueur à suivre dans son couloir.Dodo Dokou sera attendu pour confirmer. Libéré par son club de Smouha SC en Egypte pour prendre part à la compétition, le milieu de terrain a été la révélation du tournoi UFOA B 2022 au Niger. Il monte en régime et pourrait être une des belles surprises durant cette CAN Total Energies des moins de 20 ans. David Dava Agossa, Malick Tongui, Ouorou Tamimou ou encore Rivaldo Alitonou auront aussi leur mot à dire au sein d'un groupe béninois homogène.

Histoire du Bénin à la CAN U20 : Médaillés de bronze à domicile en 2005 et éliminés au premier tour en 2013 en Algérie. Le Bénin sera en Égypte pour honorer une troisième participation avec la manière.

Le Football Local : Après une grosse domination Dragon Club FC avec 12 titres de champion du Bénin jusqu'en 2003.Le club le plus constant sur ses dernières décennies est celui de Parakou. Les Buffles ont remporté 5 titres de champion dont 3 ces 6 dernières années. Loto Club et Coton FC ont gagné les deux dernières éditions.

Liste des 26 joueurs retenus

Gardiens : David Agossa (FC Gendarmerie), Aziz Rahman Karim (Dadjè FC), Salas Fossou (Ayéma FC)

Défenseurs : Samson Gouakinnou (Dynamo d'Abomey), Philippe Winsavi (Espoir de Savalou),Tamimou Ouorou (Aspac), Bachirou Attivi (Éternel FC), Rabiou Sankamao (ASPAC FC), Malick Kader (Damissa FC), Morile Dossou-Dognon (ASVO), Rachid Moumini (Ayema FC), Cyrille Aloya (Dragons FC)

Milieux : Femy Monladé (Takunnin FC), Maboumou Allassane (Coton FC), Abdel Dodo Dokou (Smouha SC), Rodopho Aloko (Dynamo d'Abomey), Imourane Hassane (Loto-Popo FC),Malick Tongui (Lys Sassandra)

Attaquants : Farid Edou (Dadjè FC), Tessilimi Olatoundji (Ayema FC), Samadou Attidjikou (Bani Gansè FC), Seibou Zoulkaneri (Loto-Popo FC), Djalilou Ibrahim (USS Kraké), Samidou Bawa (Dragons FC) Rivaldo Alitonou (Coton FC), Stéphane Vignigbé (ASVO)