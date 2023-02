Togo: Jeunes leaders de demain et d'après-demain

Jusqu'au 17 Mars, la French-African Foundation appelle les jeunes d'Afrique et de France à postuler à la nouvelle édition de son programme phare 'Young Leaders'.

Cette nouvelle promotion sera placée sous le double haut patronage du président de la République française Emmanuel Macron et du président du Rwanda, Paul Kagame.

La French-African Foundation recherche les 30 jeunes d'Afrique et de France qui composeront la nouvelle promotion de son programme afin de contribuer au dialogue franco-africain dans tous les domaines.

Plusieurs critères doivent être remplis : être âgé entre 28 et 40 ans en 2023, faire preuve d'un leadership positif ou encore avoir démontré des qualités professionnelles exceptionnelles dans son domaine d'exercice.

La maîtrise de la langue anglaise est obligatoire, celle de la langue française n'est pas requise mais appréciée. Tous les secteurs d'activités sont concernés : artistes, sportifs, entrepreneurs, cadres, diplomates et politiques, militants, journalistes, acteurs...

Créée en 2019, la French-African Fondation œuvre à la création de générations de leaders engagés en France en Afrique. Chaque année la Fondation lance un appel à candidatures dans tous les pays du continent et en France afin de sélectionner et rapprocher les talents franco-africains les plus prometteurs et qui incarnent l'ouverture sur le monde, le sens du partage, le goût de l'excellence.

En 2021, la Fondation a doublé ses effectifs à 100 Young Leaders pour palier à la crise covid-19 et les lauréats s'étaient retrouvés à Paris et à Dakar.

La Fondation réunira la nouvelle promotion une semaine en France en juin 2023 puis une semaine au Rwanda à l'automne de la même année autour de rencontres, de formation, de moments privilégiés d'échanges professionnels et personnels au contact de personnalités franco-africaines et internationales de premier plan, issues des sphères politique, économique, culturelle, sportive et associative.

Un jury de haut niveau sélectionnera les lauréats et l'annonce des résultats aura lieu en mai 2023.

La Fondation bénéficie du soutien de nombreuses institutions telles que l'Agence Française de Développement (AFD), le ministère des Affaires étrangères français ou encore des groupes privés.

Elle compte au sein de son conseil d'observation des personnalités franco-africaines de premier plan à l'instar d'Hassnein Hiridjee, CEO du Groupe Axian, propriétaire de l'opérateur Togocom.