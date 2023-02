Afrique: 7e édition du Challenge App Afrique - Qui sont les dix finalistes?

Le jury de la 7e édition du Challenge App Afrique a livré son verdict. Les dix candidatures sélectionnées viennent du Cameroun, du Rwanda, du Bénin, de RDC, de Tunisie et du Maroc.

Débutée le 10 novembre 2022, la septième édition du Challenge App Afrique dévoile ses dix premiers lauréats. L'idée consistait cette année à imaginer le service numérique qui contribuera au développement de l'agriculture durable. Plus de 800 projets ont été reçus et dix ont été sélectionnés pour poursuivre l'aventure.

Les finalistes sont invités à peaufiner leurs projets afin d'espérer être le grand lauréat d'une dotation de 15 000 euros.

Les projets retenus sont les suivants :

Rabeb Fersi (Tunisie) : Crop's Talk est une application mobile de conseil agricole ayant pour but d'aider les petits agriculteurs à améliorer leur productivité et leur résilience face aux changements climatiques.

Samantha Ruzibiza (Rwanda) :Bazafarm, qui signifie littéralement " demander à votre ferme ", est un dispositif de surveillance en temps réel de la qualité du sol.

Finagnon RobertAgbovoedo (Bénin) : Ki@foret est une plateforme qui permet de lier les ramasseurs des produits forestiers non ligneux et les commerçants en leur fournissant au plus offrant.

Mbumba Lapaque (RDC) : MukulimaSoko est un centre digital et physique de négoce et de rénovation qui offre plusieurs services aux acteurs agricoles : un espace e-commerce et un espace d'entraide phytosanitaire proposant aux experts de partager leur savoir et aux agriculteurs d'alerter sur les aléas agricoles apparus dans leurs plantations.

Adamou Nchange Kouotou (Cameroun) : OGPM (Outil de Gestion de Projet agricole) est une plateforme numérique constituée de 2 applications : Une application mobile, qui sert à collecter des informations d'analyse de risques techniques agricoles ; et une application web, qui sert à recommander les meilleures décisions de crédit agricole et faciliter le suivi technique et commercial de la production des cultivateurs.

Lucien Medjiko (Benin) : E-Pinea est une application mobile qui connecte les producteurs d'ananas aux potentiels acheteurs par le biais d'une carte dynamique qui permet de localiser les champs d'ananas et de visualiser en temps réel leur état de maturité. Elle propose également un espace e-commerce qui permet aux transformateurs et aux fournisseurs d'exposer et de vendre des produits dérivés de l'ananas et services associés.

Chris Ayale (RDC) :Kivugreen est une plateforme numérique qui permet aux petits agriculteurs d'avoir des informations techniques telles que la météo, le prix du marché et les conseils agricoles ; et qui leur donne accès aussi au marché.

Mounir Jamaï (Maroc) :Daki Farm est un écosystème d'applications composé du Daki Farm e-learning, permettant de suivre des formations agricoles digitalisées en langue locale et du Daki Farm Smart Irrigation permettant d'irriguer des cultures en fonction des besoins des plantes et des conditions météos.

Jean Gilbert Soh Ndeh (Cameroun) : Initialement conçu pour assurer la traçabilité et la gestion des produits bois de la forêt, Pallitracks est une application numérique qui a pour but de s'adapter également aux produits agricoles.

Pyrrus Oreste Kouoplong Koudjou (Cameroun) : Clinicagro est une application qui propose des diagnostics poussés de sols et des maladies que peuvent subir les végétaux. Il permet d'obtenir également divers indicateurs techniques liés au sol.

Le jury de cette première sélection est composé de Valériane Gauthier, journaliste à France 24 et présentatrice de l'émission Afrique Hebdo ; Anne-Cécile Bras, journaliste à RFI et présentatrice de l'émission C'est pas du vent ; Aphrodice Mutangana, directeur des partenariats chez Digital Africa; Pascal Bonnet adjoint au directeur du département environnements et sociétés au Cirad, Dr. Robin Duponnois, directeur de Recherche de Classe Exceptionnelle à l'IRD, Birante Sy, référent de la communauté " agriculture " de l'association 10 000 " codeurs " ; Eva Liliane Ujeneza, chercheuse affiliée au centre de l'Institut africain des Sciences Mathématiques (AIMS) au Rwanda ; Adam Yamoussa, chargé d'accompagnement à La Fabrique au Burkina Faso ; Filip Kabeya, fondateur du Lumumba Lab ; Aly Kouma, responsable des programmes au sein de la SAEI Donilab au Mali ; Christian Jekinnou, directeur de Fanaka & Co ; Annie Kamala Kyakimwa, fondatrice d'Agro Bibi ; Meïssa Gueye, chargé d'investissement à l'IFC ; Patrice Burger, fondateur et président de l'ONG CARI ; Ken Lohento, spécialiste de l'agriculture numérique au bureau régional pour l'Afrique de la FAO.

Lancée par RFI et France 24 et ses partenaires Digital Africa, CIRAD, IRD, AIMS, 10 000 codeurs et Fanaka & Co, la septième édition du Challenge App Afrique a pour objectif de récompenser les innovations numériques permettant d'améliorer l'agriculture durable en Afrique.