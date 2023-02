Afrique du Nord: M. Bourita s'entretient avec le Ministre d'État britannique aux AE pour l'Asie du Sud et du Centre/ L'Afrique du Nord /L'ONU et le Commonwealth

Rabat — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita a eu, vendredi, un entretien téléphonique, avec Lord Ahmad Tariq, ministre d'État britannique aux Affaires étrangères pour l'Asie du Sud et du Centre, l'Afrique du Nord, l'ONU et le Commonwealth.

Lors de cet entretien, les deux ministres ont évoqué les développements positifs que connaissent les relations entre le Maroc et le Royaume Uni dans le cadre du partenariat stratégique bilatéral notamment avec la tenue, le 16 février à Rabat, du conseil d'association Maroc-Royaume-Uni, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

Les deux responsables ont également eu des échanges concernant nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Dans ce cadre, ils ont abordé les développements de la situation au Proche-Orient et du conflit palestino-israélien, a ajouté la même source, notant que M. Bourita a exprimé le rejet par le Royaume du Maroc de la décision du gouvernement israélien concernant l'intensification de la colonisation et la légalisation des colonies, ainsi que de toutes les mesures unilatérales qui sapent les chances de paix. Il a aussi fait part de la préoccupation du Maroc quant à leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité dans la région.

Le ministre a en outre rappelé les déterminants de la position constante du Royaume du Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, président du comité Al-Qods, réitérant l'attachement du Royaume à la solution de deux Etats, tel que convenu au niveau international, pour instaurer les bases de la paix et de la stabilité, conclut le communiqué.