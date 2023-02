Ile Maurice: Saga Franklin - Mais qui est Nono ?

Il a été arrêté par l'ICAC le mardi 14 février, plusieurs jours après l'arrestation de Jean Hubert Célerine alias Franklin. Soupçonné d'être également un des maillons forts du trafic de drogue de l'ouest, Jérémie Décidé, alias Nono, a lui aussi été condamné à La Réunion en 2021 dans la même affaire de trafic de zamal que Franklin. Il devait purger une peine de sept ans de prison selon le jugement.

Si depuis l'éclatement de l'affaire à Maurice, à la mi-janvier, il était introuvable et que des pistes avaient été données sur une éventuelle fuite en France ou à Madagascar, il n'en a rien été. Selon des informations disponibles à ce jour, Nono avait même été convoqué par l'ICAC en février, quelques jours seulement avant l'arrestation de Franklin pour blanchiment d'argent. Puis, ce n'est qu'à sa deuxième "visite" au Réduit Triangle qu'il a été arrêté lui aussi pour le même délit. Pourquoi la première visite a-t-elle été gardée secrète ? On l'ignore. Mais on sait, en revanche, qu'il est actuellement en guerre contre Franklin. Un biz-biz, selon des sources, axé sur l'argent. Mais personne ne veut s'aventurer sur les dessous de ce problème.

Nullement un "grand cerveau"

Voici les informations additionnelles que l'on a à son sujet. Nono est skipper de profession. Il est très connu dans la région de Rivière-Noire, notamment par les habitants car il circule souvent sur son quad en pleine rue, raconte-t-on. L'on avance aussi qu'il n'aurait pas vraiment de lien politique ou ne serait nullement un "grand cerveau" d'un quelconque business de drogue mais qu'il connaît parfaitement la mer et ses secrets, d'où son implication dans le trafic. "Li mari bon dan so travay. Il serait celui qui était appelé à faire le trajet Maurice-Réunion la nuit dans le noir total. Il avait un courage hors norme et se laissait guider la plupart du temps par sa forte intuition qui ne l'a jamais trahi."

Toujours selon nos sources, Nono aurait en sa possession une Mercedes rouge, une Ford Ranger ainsi qu'un bateau. Utiliserait-il lui aussi des prête-noms ? Ce sera à l'ICAC d'enquêter dorénavant. Jérémie Décidé entretient une relation avec une jeune femme qui ne serait nulle autre que sa concubine et celle-ci a également été questionnée par l'ICAC dans l'affaire, notamment sur la voiture en sa possession. Elle a été autorisée à partir.

Pour rappel, Nono s'était rendu à Madagascar l'année dernière, en compagnie de son épouse. Il avait en sa possession Rs 600 000 en devises étrangères, dont il n'a pu expliquer la provenance. Selon les enquêteurs de l'ICAC, Nono avait l'intention d'utiliser cet argent pour acheter de la drogue dans la Grande île. Son avocat, Me Sanjeev Moloye, avait soutenu que "les enquêteurs ont affirmé qu'entre 2015 et 2021, il avait des "proceeds of crime" (NdlR, de l'argent ou des biens obtenus à travers une activité illicite) en sa possession, utilisés pour l'importation de drogue de La Réunion. Mon client coopère pleinement avec les autorités". D'ajouter que Nono a été confronté à une commission rogatoire en 2018-2019.