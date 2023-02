Ile Maurice: Un système automatisé de reconnaissance d'empreintes digitales pour la police

La force policière va se doter d'un système à la pointe de la technologie pour remplacer le système automatisé de reconnaissance d'empreintes digitales. Le nouveau système de reconnaissance, doté de nouvelles fonctionnalités, dont la numérisation en direct des empreintes digitales (Fingerprint Live Scanning) et l'identification des paumes de la main (Palm Print Identification), sera installé dans les postes de police et les autres départements, notamment Abercrombie, Piton CID/ DHQ, Rose-Belle DHQ, Quartier-Militaire et Rivière-des-Anguilles.

Ce système permettra d'améliorer l'efficacité des services de police en identifiant par exemple immédiatement les personnes arrêtées et ainsi savoir si ces dernières sont des récidivistes ou ont commis un autre type de délit. L'outil sera utilisé pour stocker des informations hautement confidentielles et sensibles ainsi que sur les scènes de crime pour rechercher des correspondances. Lors du Budget 2022-2023, un montant de Rs 101,2 M a été annoncé pour la modernisation du système d'empreintes digitales.

Le ministre des Finances avait affirmé dans son discours budgétaire que "le gouvernement continuera à soutenir nos forces de police dans l'exercice de leurs fonctions pour que Maurice soit toujours plus sûre pour chacun d'entre nous". D'où la décision de mettre Rs 10, 9 Mds à la disposition des forces policières "pour qu'elles puissent offrir un service de qualité́ et efficace à la population".

Installé en 1999 au Fingerprint Bureau and Crime Records Office (CRO), le système d'empreintes digitales existant, selon des documents de la Mauritius Police Force, ne fonctionne pas depuis un certain temps car les serveurs et équipements ont déjà atteint leur fin de vie.