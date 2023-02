Afrique de l'Est: Des dizaines de milliers de personnes arrivent en Éthiopie, fuyant les récents affrontements en Somalie, alerte le HCR

Plus de 60.000 Somaliens, principalement des femmes et des enfants, ont fui vers la région Somali de l'Éthiopie au cours des dernières semaines pour échapper aux affrontements et à l'insécurité dans la ville de Laascaanood, dans la région de Sool, a alerté vendredi l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Plus de la moitié d'entre eux sont arrivés en début de semaine.

En Somalie même, plus de 185.000 personnes ont été déplacées de la ville de Laascaanood et de ses environs depuis début février. Selon les autorités locales, les familles déplacées se sont installées dans 66 sites à l'intérieur du Somaliland, tandis que d'autres ont traversé la région du Puntland au nord de la Somalie et d'autres villages à la frontière avec l'Ethiopie.

Selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), un millier de civils franchissent quotidiennement les frontières somaliennes pour se réfugier en Éthiopie voisine. Épuisés et traumatisés, les réfugiés sont arrivés avec très peu de choses, n'emportant que ce qu'ils pouvaient porter.

Des réfugiés accueillis dans des régions très touchées par la sécheresse en Ethiopie

" Des femmes ont raconté au personnel du HCR qu'elles ont dû vendre leurs biens pour payer le transport afin de se mettre en sécurité. Beaucoup d'entre elles ont perdu des êtres chers dans les affrontements ou ont été séparées pendant la fuite ", a déclaré lors d'un point de presse de l'ONU à Genève, Olga Sarrado Mur, porte-parole du HCR.

Comme réponse initiale à ces déplacés, le HCR distribue des articles de secours à 3.000 familles dans des endroits ciblés. Une assistance en espèces est également mobilisée pour atteindre 42.000 personnes pendant une période de trois mois, une fois que la situation sécuritaire permettra l'accès à la zone.

Sur le terrain, les réfugiés sont accueillis dans certaines des régions du pays les plus touchées par la sécheresse et l'impact du changement climatique, après cinq saisons des pluies consécutives ratées, où les ressources sont déjà surchargées. Les familles se sont temporairement installées dans plus de 13 endroits dans les villes de Bookh, Galhamur et Danot Woredasiin dans la zone de Doolo dans la région Somali en Ethiopie.

Des besoins urgents de nourriture, de soutien nutritionnel et d'eau

Dans une région extrêmement isolée où la présence humanitaire est limitée, les communautés locales de Doolo ont généreusement accueilli les réfugiés, partageant les ressources dont elles disposent. " Mais celles-ci s'épuisent rapidement, car 1.000 personnes en moyenne continuent de passer en Éthiopie chaque jour ", a ajouté Mme Sarrado Mur.

Les options étant limitées, de nombreuses familles de réfugiés nouvellement arrivées ont dû se réfugier dans des écoles et d'autres bâtiments publics, tandis que d'autres n'ont d'autre choix que de dormir dehors. Selon le HCR, beaucoup ont un besoin urgent de nourriture et de soutien nutritionnel, d'eau et d'installations sanitaires, ainsi que d'un soutien spécialisé pour les personnes ayant des besoins spécifiques.

En réponse à cet afflux soudain, le HCR travaille avec les Services pour les réfugiés et les rapatriés du gouvernement éthiopien et les partenaires des Nations Unies, pour mettre en place des centres d'accueil temporaires et fournir une aide immédiate pour sauver des vies. Des articles de secours, notamment des couvertures, des jerrycans, des seaux, des ustensiles de cuisine, des bâches en plastique et des moustiquaires, ont déjà été distribués à plus de 1.000 familles vulnérables et le HCR a pour objectif d'atteindre 9.000 autres familles dans les jours à venir.