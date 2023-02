Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Février 2023

Nigeria : Biens mal acquis - Les Usa restituent des fonds détournés …

Les États Unis ont décidé de restituer au Nigeria, des fonds détournés par l’ancien gouverneur de l’État de Bayelsa, ont rapporté vendredi les médias internationaux. « Les États-Unis ont signé jeudi avec le gouvernement nigérian un accord pour la restitution d’environ un million de dollars détournés par Deprieye Alamieyeseigha, un ancien gouverneur de l’État de Bayelsa entre 1999 et 2005″, ont rapporté ces médiasLes faits remontent aux années où il était encore en fonction dans cette région de l’extrême sud du Nigeria. Selon l’ambassadrice américaine au Nigeria, Mary Leonard, il aura fallu 15 ans à son pays pour mettre la main sur les biens du défunt gouverneur. Deprieye Alamieyeseigha est décédé en octobre 2015. (Source : Acp)

Cote d’Ivoire : Can Foot 2024- La Caf confirme son organisation en terre ivoirienne

Au terme d'une mission d'évaluation des infrastructures sportives devant abriter la CAN 2024 de football, le Secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Véron Mosengo-Omba repart "satisfait" des travaux réalisés. « Les infrastructures que je viens de visiter s'annoncent de la Coupe du monde Fifa. Elles seront de classe Coupe du monde", s'est-il satisfait, dans une conférence de presse, ce vendredi 17 février 2023, en présence du président du Cocan, François Amichia, du président de la Fif, Yacine Idriss Diallo et Jacques Anoma, Conseiller du président de la Caf. Sur les six stades attendus, « trois sont prêts. Il s'agit de Ebimpé, Bouaké et Yamoussoukro", a dit Veron Mosengo-Omba, précisant que pour les autres stades (Houphouët-Boigny, San-Pedro et Korhogo), il reste des travaux de finitions "exigés pour répondre au cahier des charges de la Caf » (Source : presse locale)

Sénégal : Ousmane Sonko et son invitation - L’ambassade des Usa brise le silence…

Le leader de Pastef avait déclaré jeudi qu’il était invité par l’ambassadeur des Etats Unis au Sénégal pour célébrer la fête de l’indépendance de l’Amérique. Mais, pas mal de Sénégalais se sont empressés de moquer Ousmane Sonko sur la date de la fête de l’indépendance du pays de l’Oncle Sam qui devait être célébrée normalement le 4 juillet de chaque année. Dans un post sur Facebook, l’ambassade des Etats Unis brise le silence et précise. « Cette année, l’Ambassade des États-Unis à Dakar célèbre la fête nationale des États-Unis en février. Cette cérémonie est un geste de Teranga américaine envers nos partenaires sénégalais, un moment de retrouvailles entre amis et une occasion de s’en faire de nouveaux » , lit-on sur facebook.b Le texte poursuit : « nous adressons nos vifs remerciements à tous nos invités, nous vous remercions de nous avoir donné l’occasion de vous montrer notre reconnaissance pour ce partenariat. Comme l’Ambassadeur Mike l’a dit, ‘Nos partenariats à travers le monde, y compris notre amitié très spéciale avec le Sénégal, sont résolument axées sur la promotion de nos visions communes de paix, de prospérité, et de gouvernance démocratique forte.’ » (Source : adakar. com)

Burkina Faso : Burkina Faso : 5 personnes tuées lors d'une attaque djihadiste

Cinq personnes, dont deux soldats, ont été tuées jeudi lors d'une attaque perpétrée par des djihadistes présumés dans l'est du Burkina Faso, a appris vendredi l'AFP de sources sécuritaire et locales. Cinq personnes, dont deux soldats, ont été tuées jeudi lors d'une attaque perpétrée par des djihadistes présumés dans l'est du Burkina Faso, a appris vendredi l'Afp de sources sécuritaire et locales. Jeudi, "plus d'une centaine d'hommes armés ont attaqué la localité de Partiaga, dans la province de la Tapoa (est). Malheureusement, cinq personnes, trois civils et deux soldats, sont tombées", a indiqué une source sécuritaire. (Source : africanews)

Niger : Opérations antiterroristes- 02 terroristes neutralisés, d’énormes pertes en vie humaines

Plusieurs zones du Niger ont été le théâtre d'opérations antiterroristes ces dernières semaines. Le bilan hebdomadaire publié par les Forces Armées du Niger ce vendredi 17 février 2023 fait état de 17 morts, 13 blessés, 12 portés disparus et des véhicules endommagés côté FAN. Tandis que à YARTI, deux terroristes ont été neutralisés et deux arrêtés. Des munitions et du matériel militaire ont également été saisis dans cette zone d'opération.Les Forces Armées du Niger ont également intercepté des véhicules et arrêté des orpailleurs clandestins de nationalité étrangère. (Source : aniamey.com)

Cameroun : Contrôle et dédouanements- L’Extrême Nord célèbre les douaniers

La région a donné le coup d'envoi de la journée internationale des douanes le 16 février dernier en présence des autorités administratives de la région.C'est le chef du secteur des douanes de la région de l'Extrême-Nord, Parfait Eba's Effandene, qui a dirigé les opérations relatives à la commémoration de la 70e édition de la Journée internationale des douanes. Une célébration qui n'avait pas eu lieu depuis près de trois ans du fait du Covid-19. Cette année, le thème de la journée est "Accompagner la nouvelle génération : promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière". (Source : Journal du Cameroun)

Tchad : Sommet de l’Ua- Le président de transition quitte N’Djamena pour Addis Abeba

Mahamat Idriss Deby participera à la 36ème Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine consacrée à « l’Accélération de la mise en œuvre de la Zone de Libre Echange Continentale (ZLECAF) ». Le résident de transition, Mahamat Idriss Deby Itno a quitté N’Djaména ce 17 février 2023, pour Addis Abeba. Dans la capitale éthiopienne, il prendra part à la 36ème Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine consacrée à « l’Accélération de la mise en œuvre de la Zone de Libre Echange Continentale (ZLECAF) ». Outre le 36ème sommet de l’Union africaine, Mahamat Idriss Deby participera à la 2ème Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Commission Climat pour la Région du Sahel (CCRS). (Source : Journal du Tchad)

Centrafrique : Armée nationale- Le nouveau plan de défense du gouvernement décrié

Annoncé par l’état-major de forces armées centrafricaines au lendemain de la violente attaque des positions de l’armée nationale et de ses alliés de Wagner à Béloko, une ville centrafricaine à la frontière du Cameroun, le nouveau plan de défense du gouvernement, élaboré par les « experts militaires des pays alliés (ndlr : Russie et Rwanda)», tourne aujourd’hui a un véritable fiasco en terme d’efficacité militaire après l’attaque des positions de l’armée nationale à Ndah, une localité de la préfecture de la Vakaga. Du jamais vu dans l’histoire de la République centrafricaine. Selon l’état-major de forces armées centrafricaines, le nouveau plan de défense élaboré par les experts militaires des pays alliés serait à l’origine de la grande manœuvre de tous les bataillons d’Infanteries territoriales (Bit) sur toute l’étendue du territoire national. À moins de deux heures d’affrontement, au moins 17 soldats tués, 24 autres capturés, les autres en débandade dans la brousse. Les capturés ont été exposés devant les caméras, l’histoire de montrer au gouvernement que son plan de défense est inefficace. (Source : abangui.com)