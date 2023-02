Togo: Le miel "coulera" entre les Communes de Vo 4 et Golfe 1

" Lors que la neige tombe et que se fonde la neige glaciale, le loup solitaire meurt, mais la meute, elle autre survit ", c'est bien là une invite à l'union et à la solidarité, lancée par le Maire de la Commune de Vo 4, Kodjo Ezian, et à laquelle la Commune de Golfe 1 a cédé en décidant de se mettre en partenariat pour le bien de leurs populations respectives.

En effet, à travers une convention de partenariat signée au cours d'une cérémonie, ce Vendredi 17 Février 2023, à Akoumapé, Chef-lieu de la Commune de Vo 4, cette commune et celled e Golfe 1 ont convenu de collaborer sur un projet pilote dit de " Production et de commercialisation des produits de la ruche par la pratique des techniques modernes d'apiculture ".

Il s'agit d'un projet qui, d'après divers intervenants, le représentant du ministre en charge de la Décentralisation, le préfet de la préfecture de Vo et aussi le représentant du Préfet de Vo, vient concrétiser les possibilités d'intercommunalité admises par les textes en vigueur, dont la Constitution togolaise mais aussi la loi sur la décentralisation au pays de Faure Gnassingbé.

Responsable de la commune où est domicilié le projet, le Maire principal Kodjo Ezian, a reconnu que c'est dans la dynamique de ces textes que la réflexion a été mûre avec la commune sœur de Golfe 1. Et de poursuivre, " c'est un projet d'élevage des abeilles pour produire du miel, pour notre populations et pour d'autres. On va protéger les endroits pour qu'il n'y ait plus de feu de brousse, que les arbres ne soient plus détruits. Nous invitons les populations à accueillir ce projet, à l'accepter et à nous accompagner pour un développement de ce projet ". En termes d'attente, a-t-il émis, le vœu de voir cette initiative commune Vo 4-Golfe 1, " apporter des bénéfices aux populations et aider à créer de l'emploi ".

Dans le même ordre d'idée que son collègue de Vo 1, le Maire de Golfe 1, Joseph Koamy Gloèkpo Gomado, au nom de sa délégation de maires adjoints et de Conseillers municipaux, qui avaient fait le déplacement d'Akoumapé, a expliqué que " le choix s'est porté sur Vo 4 par rapport à la potentialité avec l'existence des zones de forêts ". Dans le déploiement de ce projet, a indiqué l'élu local, il faudra considérer plusieurs dimensions à mettre en place à savoir, " un système de gestion pour mieux gérer le projet pour avoir les résultats attendus, ensuite la protection de l'environnement, le maintien de la biodiversité, et les ressources à engendrer ". Pour ce qui est de ces ressources, a ajouté M. Gomado, il s'agit d'un Chiffre d'affaires en 3 ans qui va dépasser 106 millions de F cfa avec un budget de départ de 71 millions de F cfa, la création de l'emploi.

Autre particularité de ce projet, c'est l'accent mis sur la pratique de techniques modernes. Dans ses explications, le Maire de Golfe 1 a fait savoir que par le passé, " les gens récoltent le miel et tuent les abeilles. Ici, il sera question d'installer un habitat sécurisé pour les abeilles en mettant en place 1000 ruches sur 20 hectares et récolter le miel sans tuer les abeilles, pour qu'elles continuent à produire du miel ".

Dans les prévisions, il est attendu une production de 26.000 litres de miel en 3 ans, et d'attirer l'attention des populations sur le fait que nous avons besoin de l'écosystème pour vivre de manière durable.

Une première en son genre, il est à noter que ce projet pilote " Production et de commercialisation des produits de la ruche par la pratique des techniques modernes d'apiculture ", lancé ce jour est le fruit d'un partenariat entre deux communes qui ne sont pas dans une même préfecture. Et d'après le Maire Gomado, c'est " un exemple que nous donnons aux autres communes, à voir ce que les autres font et faire bénéficier à nos populations ". Il a enfin invité toutes les parties, au respect des engagements pour que nos populations puissent en bénéficier des fruits de ce projet.

A noter que, outre les représentants du pouvoir central, les chefs traditionnels des cantons de Bè Afédomé et d'Akoumapé ont pris part à cette cérémonie.