Afrique: TotalEnergies CAN U 20 - La Mozambique/ L'Outsider à surveiller en Égypte!

Lorsqu'il s'agit d'évoquer les équipes qui prennent régulièrement part à la phase finale de la CAN Total Energies des moins de 20 ans, il est rare de citer le Mozambique.

Et pour cause, cette 22ème édition de la compétition va seulement marquer la deuxième participation des Mambinhas dans le tournoi.

Pour leur toute première apparition, lors de l'édition 2021 en Mauritanie, les Mozambicains avaient connu une sortie de route rapide avec une élimination dès le premier tour et trois défaites. Un apprentissage difficile, mais la bande à Dário Alberto de Jesus Monteiro arrive en Egypte pour montrer qu'elle a gagné en expérience depuis.

Le groupe du Mozambique :

Logés dans le groupe A de la compétition, les Mozambicains auront droit à de belles affiches, à commencer par le match d'ouverture face à l'Egypte le dimanche 19 février au Stadium International du Caire. Ensuite ils seront face au Sénégal mercredi 22 février, avant de terminer ce premier tour par une dernière opposition contre le Nigeria samedi 25 février.

La séléction Dario Alberto

Ancien attaquant international mozambicain (16 sélections, 2 buts), le sélectionneur a pris les rênes de l'équipe U20 du Mozambique depuis 2019. Il entend déjouer les pronostics lors de cette édition et, pourquoi pas, se hisser en phase à élimination directe pour tenter d'aller décrocher un deuxième titre après avoir remporté la finale de la Coupe COSAFA en 2020 face à la Namibie (0-1). Pour cela, il compte notamment sur la forme de son attaquant Chamito Alfândega. Le sociétaire du Têxtil do Punguè, sera l'une des attractions offensives côté mozambicain. Auteur de trois buts lors du tournoi COSAFA qualificatif à la CAN Total Energies des moins de 20 ans, il a porté les siens pour aller décrocher leur qualification et sera l'arme offensive numéro un.

Les Joueurs à suivre

Pour l'épauler, Dário Alberto de Jesus Monteiro pourra aussi compter sur Pungwe Denio Munhave, attaquant remuant du Ferroviário de Maputo. Les milieux de terrain Keyns Abdala (LD Maputo), José Zavala (Black Bulls) et Djwa Ramos (FC Torrente, Portugal) seront attendus pour alimenter leurs attaquants. Preuve que le vivier local mozambicain regorge de jeunes joueurs en devenir et qui ne demandent qu'à donner la pleine mesure de leur talent. Cette édition de la CAN Total Energies sera déjà un premier test pour eux.

L'histoire du Mozambique à la CAN U20 :

La deuxième participation consécutive après Mauritanie 2021, revoilà les Mambas en Égypte 2023.

Le football local :

Depuis 2016, 16 clubs disputent le championnat mozambicain avec une légère domination du Clube Ferroviário de Maputo , le plus le plus titré du pays avec au total 10 titres remportés devant le CD Costa do Sol qui le talonne avec 9 titres. Les clubs dépassent rarement les tours préliminaires des compétitions de clubs panafricains.

La Liste du Mozambique pour la CAN Total Energies U20 2023

Gardiens de but : Ananias Tembe (LD Maputo), Fasistêncio João (Ferroviário de Nampule), Kimiss Zavala (Marítimo, Portugal)

Défenseurs : Antonio Langa (Costa do Sol), Ivan Tropa (Textafrica), Edilson Nhabanga (Ferroviário de Maputo), Atilio Henriques (Black Bulls), Izequiel Machava Ferroviário de Maputo), Calilo Traore (Ferroviário de Nampule), Cleid Tropa (Black Bulls), Pene Simango (Ferroviário de Maputo), Aylton Zerefos (Black Bulls)

Milieux de terrain : Julio Carrello (Black Bulls), Leonel Antonio Sumbane (Ferroviário de Maputo), Keyns Abdala (LD Maputo), José Zavala (Black Bulls), Djwa Ramos (FC Torrente, Portugal), Edson Macuana (Vilafranquense, Portugal) Xamin Chalinda (UD Songo)

Attaquants : Angelo Contolo (Chingale de Tête), Chamito Alfândega (Textile de Punguè), Pungwe Denio Munhave (Ferroviário de Maputo)