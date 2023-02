Cote d'Ivoire: Bouaké / Conférence des évêques catholiques - Jean-Claude Kouassi invite à multiplier les prières pour le Président Ouattara

La 122e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a ouvert ses portes, le mardi 24 janvier 2023, dans la capitale du Gbêkê. Et ce, en présence du ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi, du maire de Bouaké, Djibo Nicolas, des élus et cadres. A la salle Elbi du foyer Jeune Viateur où se sont donné rendez-vous les cardinaux, archevêques, évêques et prêtres venus de toutes les contrées du pays, le parrain de ladite cérémonie, Jean-Claude Kouassi s'est réjoui de la tenue de ces assises dans la deuxième ville ivoirienne avant d'inviter ces religieux à intensifier les prières non seulement pour toutes les populations mais plus particulièrement pour le chef de l'État, Alassane Ouattara. "Eminence, Excellences, chers évêques catholiques de Côte d'Ivoire, priez pour nous, pour notre beau pays et pour tous ses dirigeants, particulièrement pour le Président de la République, SEM Alassane Ouattara ", a exhorté le ministre-gouverneur du district autonome de la Vallée du Bandama.

Il s'est dit convaincu que ces assises apporteront à la ville, à la région du Gbêkê, au district autonome de la Vallée du Bandama et à toute la Côte d'Ivoire, de bonnes nouvelles et davantage de cohésion sociale, de bonheur et de paix. Pour sa part, le président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, l'Archevêque de Korhogo, Monseigneur Ignace Blessi Dogo, a fait savoir que cette cérémonie d'ouverture situe sur l'ampleur du travail à faire dans le cadre de cette 122e assemblée de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire.

" L'Assemblée plénière, c'est l'organe suprême de décision de la Conférence des évêques. Son travail est préparé par les commissions. Et à cette 122e Assemblée plénière, nous aurons à examiner de manière particulière, les dossiers soumis par la commission épiscopale chargée du clergé. C'est-à-dire, des évêques, des prêtres, des diacres, chargées des séminaires et chargées de la pastorale et des vocations qui essaient de trouver ici et là, des jeunes qui répondent à l'appel de Dieu. Cette commission a fait un travail immense à l'issue du congrès extraordinaire que les évêques ont organisé. Donc, cette commission a fait un travail très important. Ce travail sera soumis aux évêques pour analyse. Et je pense que les évêques tireront les fruits nécessaires pour aider le ministère ", a fait noter Monseigneur Ignace Blessi Dogo. Les travaux prennent fin le dimanche 29 janvier 2023.