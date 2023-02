Afrique: 17e session de la conférence de l'UPCI - Adama Bictogo conduit la délégation ivoirienne

Alger, la capitale de l'Algérie, accueille du 23 au 30 janvier la 17e session de la conférence de l'Union Parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la Conférence Islamique (UPCI). Plusieurs personnalités dont Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, sont attendues à cette importante rencontre qui a pour thème " Le monde islamique et les défis de la modernisation et du développement ". En effet, dans un monde en proie à des crises majeures telles que les changements climatiques et la crise énergétique, un tel sujet est plus que d'actualité. Plusieurs réunions de comités spécialisés et permanents de l'UPCI se tiendront dans la capitale de la République démocratique et populaire d'Algérie durant les cinq jours. Ces comités spécialisés se pencheront sur plusieurs sujets d'actualité, notamment la question des minorités musulmanes, les affaires politiques et les relations extérieures, les droits de l'Homme, de la Femme et de la Famille, l'économie et l'environnement, le dialogue des civilisations et des religions.

Adama Bictogo attache du prix à ces sujets. Comme en témoigne sa volonté de faire du consensus à travers le dialogue une réalité au sein de la Chambre basse du parlement ivoirien. De même, le député d'Agboville, met un point d'honneur à la diplomatie parlementaire, en œuvrant pour un rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'extérieur et pour un meilleur positionnement de l'Assemblée nationale dans les organisations interparlementaires. L'Union Parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la Conférence Islamique a été créée en juin 1999, avec son siège permanent à Téhéran, en République Islamique d'Iran. L'Union est présidée aujourd'hui par le Turc Dr Mustafa Şentop.

Elle compte à ce jour, 54 Parlements Membres, issus de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI). Les organisations régionales et internationales peuvent en qualité d'observateurs, participer aux Conférences de l'Union, sur recommandation du Comité Exécutif et avec l'assentiment de la Conférence. A ce jour, l'UPCI compte 22 observateurs. Comme objectifs, l'Union Parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la Conférence Islamique vise entre autres, à créer un cadre de coopération et de coordination globale et fructueuse entre les Parlements des Etats membres de l'Organisation de la Conférence Islamique dans les organisations internationales.

Elle œuvre aussi à promouvoir les rencontres et le dialogue entre les Parlements des Etats membres et leurs députés, ainsi que l'échange d'expériences dans le domaine parlementaire et le débat sur des questions d'ordre économique, culturel, social et politique. La 13ème Conférence de l'UPCI tenue le 16 janvier 2018, a élu S.E. Cheikh Mouhamed Khouraichi Niass du Sénégal comme secrétaire général de l'UPCI et l'Ambassadeur Ali Asghar Mohammadi Sijani comme secrétaire général adjoint.