Cameroun: Commune Bangangté - Le maire habille gratuitement plus de 500 moto-taximen

Ce samedi 18 février, le premier magistrat municipal de Bangangté, Eric Niat, invite les conducteurs de moto taxis exerçant dans sa commune, à la cérémonie d'identification et de remise gratuite des chasubles.

Dans le communiqué signé à cet effet, le maire rappelle que les concernés sont ceux regroupés au sein des structures localement reconnues. Du côté des conducteurs, c'est d'ores et déjà la veillée d'armes et l'heure est aux derniers réglages dans les différents points focaux installés de la commune. Dès 10 heures, ils pendront d'assaut la Place des Fêtes de Bangangté.

Dans les coulisses, des agents de la mairie dédiés à la tache rappellent que cette opération vise à améliorer la beauté de la ville et à permettre que l'activité de moto taxi ait plus de dignité et de visibilité. En outre, l'identification des conducteurs de moto taxis contribuera à la lutte contre l'insécurité galopante et le maire saisira l'occasion pour les sensibiliser à nouveau sur des victimes de l'excès de vitesse, notamment des élèves, du fait de certains conducteurs irresponsables.

Il se murmure déjà sur le terrain que le maire Eric Niat et les conducteurs ont scellé un pacte d'amour et de fidélité. " C'est notre père, le papa des enfants! Un homme bon et sans haine! C'est nous qui l'avons baptisé le Maire des Jeunes car il comprend mieux nos problèmes et fait de son mieux pour nous encadrer et nous soutenir ", réagit un président de l'un des points focaux.