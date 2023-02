Afrique: BRVM - Fin de semaine baissière pour la majorité des indicateurs clés

A l'exception du marché obligataire, tous les indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont fini la séance de cotation de ce vendredi 17 février 2023 en baisse.

C'est ainsi que la valeur totale des transactions s'est établie à 736,545 millions de FCFA contre 767,091 millions de FCFA la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions est en repli de 11,985 milliards, passant de 7656,348 milliards de FCFA la veille à 7644,363 milliards de FCFA ce 17 février 2023.

Celle du marché obligataire est, en revanche, en hausse de 1,281 milliard, à 9750,222 milliards de FCFA contre 9748,941 milliards de FCFA précédemment.

Les trois indices de la BRVM ont clôturé en baissé ce vendredi 17 février 2023. L'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a ainsi enregistré une régression de 0,22% à 101,82 points contre 102,04 points la veille. De son côté, l'indice composite (l'indice général de la Bourse) a cédé 0,16% à 205,48 points contre 205,80 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a baissé de 0,54% à 105,72points contre 106,29 points la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (plus 4,80% à 1 200 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 3,31% à 780 FCFA), BOA Mali (plus 3,07% à 1 345 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 3,00% à 5 150 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (plus 2,98% à 5 350 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 6,24% à 5 780 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 5,26% à 900 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (moins 3,45% à 5 600 FCFA), Oragroup Togo (moins 3,23% à 3 000 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (moins 3,06% à 13 450 FCFA).