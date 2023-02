Congo-Kinshasa: Conférence d'évaluation avec les Directeurs, DGRAD - Jean-Parfait Ntabala met le cap sur mobilisation accrue des recettes en 2023

A l'aube de cette nouvelle année, la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participation, DGRAD, sous la conduite de son Directeur Général Jean-Parfait Ntabala, a lancé, ce mercredi 16 février 2023, au Cercle Le Gourmand, une conférence de travail et d'évaluation avec ses Directeurs. Durant trois jours, cette conférence, se veut un cadre de réflexion de cette Régie, à travers lequel les participants pourront fournir assez d'éléments d'enrichissement, et définir des stratégies pour une mobilisation optimale des recettes prévues dans la loi de Finances de l'exercice 2023.

Dans son mot de circonstance, le Directeur Général de la DGRAD, Jean-Parfait Ntabala, a rappelé que la conférence des Directeurs organisée chaque année, est un cadre de discussion autour des grandes orientations et des stratégies à mettre en œuvre en vue d'une mobilisation accrue des recettes fiscales.

Exploitant ainsi un thème particulier intitulé " Evaluation de l'exercice 2022 et défis à relever en 2023". Donc, d'après lui, c'est une occasion de procéder à l'analyse sans complaisance du bilan de l'exercice 2022 et d'arrêter les nouvelles stratégies pour la réalisation de nouvelles assignations.

En outre, le DG Ntabala a expliqué à l'auguste assemblée qu'il a été assigné à la DGRAD, pour l'exercice 2022, le montant de deux mille neuf cent trente-cinq milliards vingt et un million sept cent soixante-douze mille sept cent huit de Francs Congolais, (2.935.021.772.708,00).

Dépassement des assignations

Face à ces assignations, il a révélé qu'ils ont pu recouvrer trois mille cent et trois milliards cinq cent cinquante et un million neuf cent et huit mille quarante-trois Francs congolais ( 3.103.551.908.043,00), soit un taux de réalisation de 105% .

Et, à cette occasion, le DG de la DGRAD a profité de cette opportunité pour souligner que l'atteinte de ce résultat est due aux nombreux efforts déployés par la DGRAD dans l'accomplissement de ses missions, en collaboration avec les services d'assiette.

Bilan du contrat de performance de 2022

En ce qui concerne l'évaluation de l'année 2022, au regard du contrat de performance, dont l'atteinte des assignations budgétaires, la simplification et l'automatisation des procédures à travers la LOGIRAD, qui a basculé en production le 1er janvier 2023, pour des services d'assiste et Directions pilotes.

À cela, il faudrait ajouter l'adoption en Conseil des Ministres tenu le 06 octobre 2022, du projet de Décret modifiant le Décret 0058 du 27 décembre 1995, suivi de la régularisation de la situation administrative de plusieurs agents et cadres.

Invitation à un esprit de professionnalisme

Ainsi, Jean-Parfait Ntabala a appelé les cadres de la DGRAD à définir les priorités de l'année 2023, en termes d'actions concrètes visant une mobilisation accrue des recettes, avec des Agents et Cadres plus sécurisés et en collaboration étroite avec les Services d'assiettes.

"Nous sommes appelés à conjuguer les efforts pour réaliser ce qui est attendu de nous. C'est ainsi que nous mettrons tout en œuvre pour renforcer la collaboration avec les Services d'assiette et poursuivre la sécurisation administrative des Agents et Cadres " a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, il a porté à la connaissance des participants que certaines stratégies sont reprises dans le projet de contrat de performance pour la maximation des recettes, à signer avec le Ministre des Finances, dans les prochains jours.